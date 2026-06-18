Ціни на зерно в Україні: з яких причин пшениця стала дешевшою на 200 гривень

Зерновоз в ангарі, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пшениця в Україні продовжує дешевшати у червні. Водночас на ринку зберігається стриманий попит як з боку трейдерів, так і з боку переробних підприємств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ.

Ситуація з пшеницею на агроринку

Зазначається, що на агроринку побільшало пропозицій, однак не всі аграрії погоджувалися надавати знижки.

"Комбікормові та тваринницькі підприємства активно купували зернову, але здебільшого невеликими обсягами за цінами, наближеними до мінімальних", — ідеться в повідомленні.

Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фураж за тиждень знизились на 100 — 200 гривень за тонну.

Читайте також:

Ціни на пшеницю в Україні

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна пшениці в Україні 18 червня подешевшала до 9 862 гривень. Ціни "падали" практично впродовж усього тижня. Так, ще 10 червня тонна зернової продавалася за середньою ціною у 9 944 гривень. До 13 червня цей показник знизився до 9 897 гривень за тонну. А з 18 червня середня ціна на тонну пшениці становить 9 862 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали про ситуацію з кукурудзою на агроринку. Так, ціни на цю зернову невпинно скорочуються. Це пов'язано з тим, що на світовому ринку з'явилося достатньо латиноамериканської продукції.

Ще Новини.LIVE розповідали, що зернові влітку додатуть у ціні. Оновлення цін може призвести до голоду у деяких країнах, якщо їм не вдасться закупити необхідні об’єми продовольства. Під загрозою Центральна Африка та Латинська Америка.