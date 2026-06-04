Ціни на зерно в Україні: як змінилися вартість пшениці на початку червня 2026 року

Чоловік просіює зерно, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ціни на пшеницю залишаються стабільними у перші дні червня. Так, середня вартість тонни наразі становить 10 086 гривень. Наприкінці травня ціни на зерно перебували на позначці у 10 066 гривень/тонна.

Детальніше про це розповідає редакція Новини.LIVE.

Що зараз відбувається на ринку зерна

Наразі ціни на пшеницю отримують підтримку від повільного надходження пропозицій зернової та активного попиту багатьох споживачів, пише АПК-Інформ. При цьому підвищували ціни найчастіше ті покупці, які хотіли пошвидше отримати додаткові обсяги сировини.

"Проте знижувальна цінова динаміка на експортному ринку зерна чинила тиск", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пшеницю в Україні

Станом на 4 червня тонна зерна коштує 10 086 гривень, суттєвих змін з вартістю на ринку не відбувається. Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, зерно в Україні дорожчає, однак цей процес відбувається поступово.

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Так, за останні 8 днів пшениця стала дешевшою на 3 гривні: якщо 27 травня тонна торгувалася за середнім показником у 10 089 гривень, то вже 4 червня ціна "схудла" до 10 086 гривень.

Якими є ціни на кукурудзу, ріпак, жито, овес

Тонна кукурудзи 4 червня продається за середньою ціною 10 531 гривень. У цьому сегменті теж спостерігається деяких ціновий спад на початку літа: 27 травня зернова коштувала 10 579 гривень. Середні ціни на жито залишаються стабільними — 10 147 гривень за тонну, аналогічні показники на ринку фіксувалися й у травні.

Тонна ріпаку у середньому коштує 23 918 гривень, тоді як за тонну овса потрібно заплатити 10 138 гривень. Натомість просо в Україні коштує у середньому 15 646 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що ціни на фуражний ячмінь змінилися. Так, на внутрішньому ринку тонна зернової наприкінці травня коштувала понад 10 000 гривень. Тоді як ціни на експорт коливалися від 210 до 220 доларів.

Ще Новини.LIVE розповідали, яка культура почала дешевшати з настанням літа. Ціни на ринку, подекуди, знизилися на 100 —200 гривень. Відомо, чому так сталося.