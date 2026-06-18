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Главная Финансы Цены на зерно "упали" на 200 грн: почему подешевела пшеница

Цены на зерно "упали" на 200 грн: почему подешевела пшеница

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 06:30
Цены на зерно в Украине: по каким причинам пшеница подешевела на 200 гривен
Зерновоз в ангаре, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне цены на пшеницу в Украине продолжают снижаться. При этом на рынке сохраняется сдержанный спрос как со стороны трейдеров, так и со стороны перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационное агентство АПК-Информ.

Ситуация с пшеницей на агрорынке

Отмечается, что на агрорынке стало больше предложений, однако не все аграрии соглашались предоставлять скидки.

"Комбикормовые и животноводческие предприятия активно закупали зерновую пшеницу, но в основном небольшими объемами по ценам, близким к минимальным", — говорится в сообщении.

Цены спроса на пшеницу 2-го класса и фураж за неделю снизились на 100–200 гривен за тонну.

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Цены на пшеницу в Украине

Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, 18 июня цена на тонну пшеницы в Украине снизилась до 9 862 гривен. Цены "падали" практически на протяжении всей недели. Так, еще 10 июня тонна зерновой продавалась по средней цене 9 944 гривен. К 13 июня этот показатель снизился до 9 897 гривен за тонну. А с 18 июня средняя цена за тонну пшеницы составляет 9 862 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали о ситуации с кукурузой на агрорынке. Так, цены на эту зерновую неуклонно снижаются. Это связано с тем, что на мировом рынке появилось достаточное количество латиноамериканской продукции.

Еще Новини.LIVЕ сообщали, что летом цены на зерновые вырастут. Рост цен может привести к голоду в некоторых странах, если им не удастся закупить необходимые объемы продовольствия. Под угрозой находятся Центральная Африка и Латинская Америка.

цены в Украине пшеница цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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