Цены на зерно в Украине: по каким причинам пшеница подешевела на 200 гривен

Цены на зерно "упали" на 200 грн: почему подешевела пшеница
В июне цены на пшеницу в Украине продолжают снижаться. При этом на рынке сохраняется сдержанный спрос как со стороны трейдеров, так и со стороны перерабатывающих предприятий.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационное агентство АПК-Информ.
Ситуация с пшеницей на агрорынке
Отмечается, что на агрорынке стало больше предложений, однако не все аграрии соглашались предоставлять скидки.
"Комбикормовые и животноводческие предприятия активно закупали зерновую пшеницу, но в основном небольшими объемами по ценам, близким к минимальным", — говорится в сообщении.
Цены спроса на пшеницу 2-го класса и фураж за неделю снизились на 100–200 гривен за тонну.
Цены на пшеницу в Украине
Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, 18 июня цена на тонну пшеницы в Украине снизилась до 9 862 гривен. Цены "падали" практически на протяжении всей недели. Так, еще 10 июня тонна зерновой продавалась по средней цене 9 944 гривен. К 13 июня этот показатель снизился до 9 897 гривен за тонну. А с 18 июня средняя цена за тонну пшеницы составляет 9 862 гривен.
Ранее Новини.LIVE писали о ситуации с кукурузой на агрорынке. Так, цены на эту зерновую неуклонно снижаются. Это связано с тем, что на мировом рынке появилось достаточное количество латиноамериканской продукции.
Еще Новини.LIVЕ сообщали, что летом цены на зерновые вырастут. Рост цен может привести к голоду в некоторых странах, если им не удастся закупить необходимые объемы продовольствия. Под угрозой находятся Центральная Африка и Латинская Америка.