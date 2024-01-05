Ціни на зернові в Україні станом на 5 січня 2024 року

Соняшникове поле. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є лідером в експорті соняшникової олії та насіння, проте нині їхній обсяг значно зменшився через вторгнення Росії. Основною причиною зниження експорту зернових з України стала блокада чорноморських портів, які відігравали ключову роль у цьому процесі. Також виникли проблеми через блокування кордону польськими перевізниками, що спричинило труднощі для українських експортерів. Так, нещодавно члени організації "Обманне Підкарпатське село" з Польщі знову розпочали блокування пункту пропуску "Медика — Шегині". Вони висувають вимоги щодо збільшення суми кредитів для аграріїв, надання дотацій на кукурудзу та збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 5 січня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 5 січня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 923 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом 5 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 0,2%. Так, у четвер, 28 грудня, ціна соняшнику становила 12 885 грн за тонну. Вже наступного дня вона зросла до 12 906 грн за тонну і протрималась на цьому рівні до середи, 3 січня. Цього дня вартість соняшника зросла до 12 923 грн за тонну, що становить миксимум за тиждень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і наразі.

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ключові фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне становище, співвідношення попиту та пропозиції та коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї культури з країни. Ба більше, вартість соняшнику залежить від світової економічної кон'юнктури. Таким чином, зміни в цінах на олію на світовому ринку позначаються на цінах на насіння в Україні.

Важливо зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що істотно впливає на формування цін на зернові культури в країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.