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Цены на зерно в Украине. Сколько стоит подсолнечник в январе 2024 года

5 января 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 5 января 2024 года
Поле подсолнечника. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина является лидером в экспорте подсолнечного масла и семян, однако в настоящее время их объем значительно снизился из-за вторжения России. Основной причиной снижения экспорта зерновых из Украины стала блокада черноморских портов, игравших ключевую роль в этом процессе. Также возникли проблемы из-за блокирования границы польскими перевозчиками, что повлекло за собой трудности для украинских экспортеров. Так, недавно члены организации "Обманная Подкарпатская деревня" из Польши вновь приступили к блокированию пункта пропуска "Медыка — Шегини". Они выдвигают требования по увеличению суммы кредитов для аграриев, предоставлению дотаций на кукурузу и сохранению уровня сельскохозяйственного налога на уровне предыдущего года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 5 января 2024 года.

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По состоянию на 5 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12 923 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 5 января 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 5 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 0,2%. Так, в четверг, 28 декабря, цена подсолнечника составила 12 885 грн за тонну. Уже на следующий день она выросла до 12 906 грн за тонну и продержалась на этом уровне до среды, 3 января. В этот день стоимость подсолнечника выросла до 12 923 грн за тонну, что составляет максимум через неделю. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Ключевые факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, соотношение спроса и предложения и колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой культуры из страны. Более того, стоимость подсолнечника зависит от мировой экономической конъюнктуры. Таким образом, изменения в ценах на масло на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Важно отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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