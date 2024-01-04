Ціни на зернові в Україні станом на 4 січня 2024

Збирання сої. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато морських портів нашої країни змушені були тимчасово призупинити чи скоротити свою діяльність, що суттєво ускладнило процес експорту зернових продуктів. Крім того, руйнування значної частини інфраструктури стало додатковим викликом для виробництва та експорту українського зерна. Проблеми також виникли через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками польських перевізників на українсько-польському кордоні. Ці події болісно позначилися на українських аграріях, серйозно погіршивши їхнє загальне становище. Через усі ці труднощі експорт зернових та зернобобових культур з України за 2023/24 фінансовий рік виявився нижчим за рівень попереднього року. З початку поточного маркетингового року Україна доставила на світові ринки 17,932 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. До 30 грудня минулого року загальний обсяг відвантажень становив 22,613 мільйона тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 4 січня 2024 року.

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Станом на 4 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 310 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 4 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів упала на 10 гривень. Так, у середу, 27 грудня, середня вартість тонни сої становила 17 320 грн. Вже у субботу, 30 грудня, ціна на цю зернову культуру зросла до свого тижневого максимуму у 17 368 грн і протрималася на цьому рівні до середи, 3 січня. Далі вартість тонни сої різко впала, сягнувши свого тижневого мінімуму у 17 310 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з РФ має негативний вплив на вартість сої в Україні. Це значною мірою пов'язано з руйнуванням великих областей, призначених для посівів, та порушенням логістичних ланцюжків, що спричинило зменшення пропозиції сої на внутрішньому ринку.

Крім військових дій, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших важливих факторів. Одним із них є баланс між пропозицією та попитом, який визначає основну динаміку цін на сою. Якщо пропозиція сої перевищує попит, це зазвичай призводить до зниження цін і навпаки.

Кліматичні умови також істотно впливають на ринкові ціни, оскільки врожайність сої може значно коливатися, залежно від погодних умов. У роки з поганими врожаями ціни на сою, як правило, зростають через зменшення пропозиції.

Також слід враховувати вплив динаміки ціни інших олійних культур. Зміни у цінах на соняшник, кукурудзу та ріпак можуть вплинути на рішення фермерів щодо посівів. Зміни у пропозиції інших олійних культур впливають на загальну конкуренцію на ринку і можуть вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна посідає позицію лідера на світовому ринку сої, і світові ціни можуть тиснути на внутрішній ринок. Зростання світових цін може стимулювати експорт з України, що своєю чергою позначається на внутрішніх цінах.

Важливо зазначити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, попри війну з Росією, що триває вже два роки.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.