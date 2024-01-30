Ціни на зернові в Україні станом на 30 січня 2024 року

Соняшникове поле. Фото: ctfassets.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є провідним світовим виробником соняшникової олії та насіння. 2022 року українські сільськогосподарські виробники досягли виробництва близько 6,5 мільйона тонн олії, що становить приблизно 42% від загальносвітового обсягу. Проте внаслідок вторгнення Росії обсяг експорту суттєво скоротився. Основною причиною зменшення стало блокування чорноморських портів, які мали важливе значення для експорту зерна. Крім того, українські експортери зіштовхнулися з труднощами через блокування пунктів пропуску на західних кордонах. Тим часом в Україні продовжують зростати ціни на продовольчу пшеницю. Це відбувається через обмежену пропозицію продовольчої пшениці, що викликана стримуванням продажів аграріями, а також зростаючим попитом з боку переробних та експортно-орієнтованих компаній.

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Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 30 січня 2024 року.

Станом на 30 січня середня ціна на соняшник в Україні становить 14 043 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 30 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів хоч і змінювалась, але з рештою залишилась на тому ж рівні. Так, у понеділок, 22 січня, ціна соняшнику становила 14 043 грн за тонну. Протягом тижня ціна змінювалась кілька разів: у вівторок, 23 січня, вона впала до 14 033, у середу, 24 січня — зросла до 14 090 грн, п'ятницю, 26 січня, ціна тонни соняшнику становила 14 066, а у суботу, 27 січня, вартість соняшнику знову вийшла на рівень 14 043 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні.

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Чинники, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне становище, баланс попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Вони тісно пов'язані зі світовою торгівлею з огляду на високий обсяг експорту цієї культури з країни. Крім того, на вартість соняшнику впливають світової економічної кон'юнктури. Отже, зміни у цінах на олію на глобальному ринку відбиваються у цінах на насіння соняшнику в Україні.

Важливо зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що суттєво впливає на формування цін на зернові культури у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно позначилася на виробництві та експорті зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.