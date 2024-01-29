Ціни на зернові в Україні станом на 29 січня 2024 року — скільки коштує пшениця

Техніка у полі пшениці. Фото: Pixabay

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових відчув великі втрати і значно скоротився. Активні військові операції призвели до серйозного пошкодження або повного знищення численних сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої ключової інфраструктури для сільського господарства. Окрім цього цього, Росія продовжує встановлювати блокаду на українських портах у Чорному морі.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 29 січня.

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Станом на 29 січня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5550 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 29 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останнього тижня майже не змінилась. Так, у понеділок, 22 січня, вартість цієї зернової культури сягала 5544 гривень за тонну. У вівторок, 23 січня, тонна пшениці коштувала 5542 грн, а у середу, 24 січня, — 5539 грн. У четвер, 25 січня, ціна на пшеницю впала до 5549 грн за тонну. У п'ятницю, 26 січня, вартість цієї зернової культури зросла до 5557 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 27 січня, та неділю, 28 січня, — ціна за тонну пшениці впала до 5550 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які включають аспекти внутрішнього та міжнародного ринків, агрокліматичні умови, валютні коливання та інші економічні чинники. Основні фактори, які впливають на ціни на пшеницю в Україні:

Внутрішні ринкові умови — попит та пропозиція на внутрішньому ринку відіграють важливу роль у формуванні цін. Факторами можуть бути обсяги внутрішнього споживання, запаси на складах, кон'юнктура ринку та інші.

— попит та пропозиція на внутрішньому ринку відіграють важливу роль у формуванні цін. Факторами можуть бути обсяги внутрішнього споживання, запаси на складах, кон'юнктура ринку та інші. Міжнародні ринкові умови — експорт та імпорт пшениці також впливають на ціни. Ситуація на світовому ринку, врожаї в інших країнах, торгівельні обмеження та геополітичні фактори можуть змінювати кон'юнктуру та ціни на пшеницю в Україні.

— експорт та імпорт пшениці також впливають на ціни. Ситуація на світовому ринку, врожаї в інших країнах, торгівельні обмеження та геополітичні фактори можуть змінювати кон'юнктуру та ціни на пшеницю в Україні. Агрокліматичні умови — погодні умови мають велике значення для вирощування пшениці. Негативний вплив посухи, заморозків або інших погодних катастроф може призвести до скорочення врожаю та вплинути на ціни.

— погодні умови мають велике значення для вирощування пшениці. Негативний вплив посухи, заморозків або інших погодних катастроф може призвести до скорочення врожаю та вплинути на ціни. Валютні коливання — оскільки більшість сільськогосподарських товарів експортується, зміни валютних курсів можуть впливати на конкурентоспроможність української пшениці на міжнародних ринках та, відповідно, на ціни на внутрішньому ринку.

— оскільки більшість сільськогосподарських товарів експортується, зміни валютних курсів можуть впливати на конкурентоспроможність української пшениці на міжнародних ринках та, відповідно, на ціни на внутрішньому ринку. Урядова політика та регулювання — деякі урядові рішення, такі як експортні квоти, субсидії для фермерів чи інші заходи, можуть впливати на цінову динаміку на ринку пшениці.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.