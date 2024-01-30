Цены на зерновые в Украине на 30 января 2024 года

Подсолнечное поле. Фото: ctfassets.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является ведущим мировым производителем подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские сельскохозяйственные производители достигли производства около 6,5 миллионов тонн масла, что составляет примерно 42% от общемирового объема. Однако в результате вторжения России объем экспорта существенно сократился. Основной причиной уменьшения явилось блокирование черноморских портов, которые имели важное значение для экспорта зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. Тем временем, в Украине продолжают расти цены на продовольственную пшеницу. Это происходит из-за ограниченного предложения продовольственной пшеницы, вызванной сдерживанием продаж аграриями, а также растущим спросом со стороны перерабатывающих и экспортно-ориентированных компаний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 30 января 2024 года.

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По состоянию на 30 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 043 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник в последние дни хоть и менялась, но, в итоге, осталась на том же уровне. Так, в понедельник, 22 января, цена подсолнечника составила 14 043 грн за тонну. В течение недели цена менялась несколько раз: во вторник, 23 января, она упала до 14 033, в среду, 24 января — выросла до 14 090 грн, пятницу, 26 января, цена тонны подсолнечника составила 14 066, а в субботу, 27 января, стоимость подсолнечника снова вышла на уровень 14 043 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, баланс спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Они тесно связаны с мировой торговлей, учитывая высокий объем экспорта этой культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника подвергается влиянию мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения в ценах на растительное масло на глобальном рынке отражаются в ценах на семена подсолнечника в Украине.

Важно отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.