Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на зерно в Украине. Сколько стоит подсолнечник в январе arrow

Цены на зерно в Украине. Сколько стоит подсолнечник в январе

30 января 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 30 января 2024 года
Подсолнечное поле. Фото: ctfassets.net
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина является ведущим мировым производителем подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские сельскохозяйственные производители достигли производства около 6,5 миллионов тонн масла, что составляет примерно 42% от общемирового объема. Однако в результате вторжения России объем экспорта существенно сократился. Основной причиной уменьшения явилось блокирование черноморских портов, которые имели важное значение для экспорта зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. Тем временем, в Украине продолжают расти цены на продовольственную пшеницу. Это происходит из-за ограниченного предложения продовольственной пшеницы, вызванной сдерживанием продаж аграриями, а также растущим спросом со стороны перерабатывающих и экспортно-ориентированных компаний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 30 января 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 30 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 043 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 30 января 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник в последние дни хоть и менялась, но, в итоге, осталась на том же уровне. Так, в понедельник, 22 января, цена подсолнечника составила 14 043 грн за тонну. В течение недели цена менялась несколько раз: во вторник, 23 января, она упала до 14 033, в среду, 24 января — выросла до 14 090 грн, пятницу, 26 января, цена тонны подсолнечника составила 14 066, а в субботу, 27 января, стоимость подсолнечника снова вышла на уровень 14 043 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 30 января 2024 года
Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, баланс спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Они тесно связаны с мировой торговлей, учитывая высокий объем экспорта этой культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника подвергается влиянию мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения в ценах на растительное масло на глобальном рынке отражаются в ценах на семена подсолнечника в Украине.

Важно отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Украина
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
аграрии
подсолнечник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме