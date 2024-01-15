Ціни на зернові в Україні станом на 15 січня 2024 року

Обробка соняшника. Фото: Агрейн

Україна відзначається як лідер у світовому експорті соняшникової олії та насіння. Проте російське вторгнення в Україну значно скоротило обсяг експорту соняшнику та продуктів його переробки. Проте, незважаючи на постійні загрози з боку РФ, сільгоспвиробники України продовжують збирати соняшник. У 2022 році українські аграрії досягли виробництва приблизно 6,5 мільйона тонн олії. А у 2023 році аграрії зібрали 78,7 млн тонн нового врожаю, з яких 11 975 тис. тонн насіння соняшнику.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 15 січня 2024 року.

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Станом на 15 січня середня ціна на соняшник в Україні становить 13 728 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 10 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна за тонну соняшника упродовж останнього тижня зросла на приблизно 500 гривень. У понеділок, 8 січня, ціна соняшнику становила 13 191 грн за тонну. У вівторок, 9 січня, вартість тонни соняшнику піднялась до 13 235 грн. Вже наступного дня вона зросла до 13 443 грн за тонну. Наступне зростання вартості соняшнику відбулось у четвер, 11 січня. Цього дня вартість соняшнику зросла до 13 585 грн за тонну. У п'ятницю,12 січня, ціна за цю зернову культуру піднялась до 13 632 грн за тонну. На вихідних вартість соняшнику продовжила зростати. Так, у суботу, 13 січня, тонна соняшника коштувала 13 685 гривень, а у неділю, 14 січня — 13 728 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни соняшнику в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне положення, співвідношення попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї культури з країни. Окрім того, вартість соняшнику залежить від світової економічної кон'юнктури. Таким чином, зміни у цінах на олію на світовому ринку позначаються на цінах на насіння в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що суттєво впливає на формування цін на зернові культури у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшнику на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вияснили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.