Цены на зерновые в Украине на 15 января 2024 года

Обработка подсолнечника. Фото: Агрейн

Украина отмечается лидером в мировом экспорте подсолнечного масла и семян. Тем не менее, российское вторжение в Украину значительно сократило объем экспорта подсолнечника и продуктов его переработки. Однако несмотря на постоянные угрозы со стороны РФ, сельхозпроизводители Украины продолжают собирать подсолнечник. В 2022 году украинские аграрии достигли производства около 6,5 миллиона тонн масла, что составляет примерно 42% от глобального объема производства. А в 2023 году сельхозпроизводители Украины собрали 78,7 млн тонн нового урожая, из которых 11 975 тыс. тонн семян подсолнечника.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 15 января 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 15 января средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 13 728 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 10 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена за тонну подсолнечника за последнюю неделю выросла на примерно 500 гривен. В понедельник, 8 января, цена подсолнечника составила 13 191 грн за тонну. Во вторник, 9 января, стоимость тонны подсолнечника поднялась до 13 235 грн. Уже на следующий день она выросла до 13 443 грн за тонну. Следующий рост стоимости подсолнечника произошел в четверг, 11 января. В этот день стоимость подсолнечника выросла до 13 585 грн за тонну. В пятницу, 12 января, цена за зерновую культуру поднялась до 13 632 грн за тонну. На выходных стоимость подсолнечника продолжила расти. Так, в субботу, 13 января, тонна подсолнечника стоила 13 685 гривен, а в воскресенье, 14 января — 13 728 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, соотношение спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника зависит от мировой экономической конъюнктуры. Таким образом, изменения в ценах на масло на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.