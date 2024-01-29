Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 января 2024 года — сколько стоит пшеница

Техника в поле пшеницы. Фото: Pixabay

В результате вторжения России украинский экспорт зерновых ощутил большие потери и значительно сократился. Активные военные операции привели к серьезному повреждению или полному уничтожению многочисленных сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой ключевой инфраструктуры для сельского хозяйства. Кроме того, Россия продолжает устанавливать блокаду на украинских портах в Черном море.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 29 января.

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По состоянию на 29 января 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5550 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 29 января. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последнюю неделю почти не изменилась. Так, в понедельник, 22 января, стоимость этой зерновой культуры достигала 5544 гривен за тонну. Во вторник, 23 января, тонна пшеницы стоила 5542 грн, а в среду, 24 января, — 5539 грн. В четверг, 25 января, цена на пшеницу упала до 5549 грн за тонну. В пятницу, 26 января, стоимость этой зерновой культуры выросла до 5557 грн за тонну. На выходных — в субботу, 27 января, и воскресенье, 28 января, — цена за тонну пшеницы упала до 5550 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих аспекты внутреннего и международного рынков, агроклиматические условия, валютные колебания и другие экономические факторы. Основные факторы, влияющие на цены на пшеницу в Украине:

Внутренние рыночные условия — спрос и предложение на внутреннем рынке играют важную роль в формировании цен. Факторами могут являться объемы внутреннего потребления, запасы на складах, конъюнктура рынка и другие.

— спрос и предложение на внутреннем рынке играют важную роль в формировании цен. Факторами могут являться объемы внутреннего потребления, запасы на складах, конъюнктура рынка и другие. Международные рыночные условия — экспорт и импорт пшеницы также влияют на цены. Ситуация на мировом рынке, урожаи других стран, торговые ограничения и геополитические факторы могут изменять конъюнктуру и цены на пшеницу в Украине.

— экспорт и импорт пшеницы также влияют на цены. Ситуация на мировом рынке, урожаи других стран, торговые ограничения и геополитические факторы могут изменять конъюнктуру и цены на пшеницу в Украине. Агроклиматические условия — погодные условия имеют большое значение для выращивания пшеницы. Негативное влияние засухи, заморозков или других погодных катастроф может привести к сокращению урожая и повлиять на цены.

— погодные условия имеют большое значение для выращивания пшеницы. Негативное влияние засухи, заморозков или других погодных катастроф может привести к сокращению урожая и повлиять на цены. Валютные колебания — поскольку большинство сельскохозяйственных товаров экспортируется, изменения валютных курсов могут влиять на конкурентоспособность украинской пшеницы на международных рынках и, соответственно, цены на внутреннем рынке.

— поскольку большинство сельскохозяйственных товаров экспортируется, изменения валютных курсов могут влиять на конкурентоспособность украинской пшеницы на международных рынках и, соответственно, цены на внутреннем рынке. Правительственная политика и регулирование — некоторые правительственные решения, такие как экспортные квоты, субсидии для фермеров или другие меры, могут влиять на ценовую динамику на рынке пшеницы.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.