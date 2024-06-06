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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в начале июня

6 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 июня 2024 года — сколько стоит ячмень
Комбайн в поле. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на зерно в Украине остаются стабильно высокими, поддерживая положительную динамику на рынке. Особенно отмечается рост стоимости ячменя, обусловленный повышенным спросом на экспорт и ограниченными запасами из-за неблагоприятных погодных условий. Рынок продолжает приспосабливаться к вызовам, обеспечивая прибыльность аграриям.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 6 июня 2024 года.

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По состоянию на 6 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 860 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 6 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень существенно выросла за последнюю неделю. Так, в четверг, 30 мая, тонна ячменя стоила 5 844 грн, а с пятницы, 31 мая, до понедельника, 3 июня, — 5 773 грн. Во вторник, 4 июня, стоимость ячменя составила 5 855 грн за тонну, а в среду, 5 июня, выросла до 5 860 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак утверждает, что блокада западных границ Украины, инициированная европейскими фермерами, не оказывает значительного влияния на общий объем экспорта зерновых культур. По его словам, лишь небольшая часть, менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется сухопутными путями.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Также мы писали, что большая часть урожая прошлого года была экспортирована гуманитарным коридором. А в ближайшее время экспорт будет только наращиваться, и его показатели будут расти за счет нового урожая.

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