Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно в Україні: на якій культурі можна заробити зараз

Ціни на зерно в Україні: на якій культурі можна заробити зараз

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 06:30
Ціни на зерно у травні: скільки можна заробити, якщо продати тонну ячменю. Тим часом експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні знизилися
Збирання врожаю, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські імпортери зерна послабили зацікавленість у фуражному ячменю. Через це експортери послабили закупівельні ціни в портах. Спад фіксується на рівні від 300 до 400 гривень за тонну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Електронну зернові біржу.

Фуражний ячмінь в портах

Зазначається, що наразі ціни на фуражний ячмінь в портах наблизилися до рівня цін нового врожаю. При цьому погода в Україні наразі сприяє врожаю.

Тим часом експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні знизилися на 300–400 гривень. Наразі тонну зернової пропонують за цінами до 10 500 гривень за тонну.

Скільки коштує фуражний ячмінь на агроринку в Україні

Для внутрішніх споживачів тонна фуражного ячменю коштує 9 040 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Ціни на зернову не зазнали кардинальних змін. Так, за останні 8 днів фуражний ячмінь додав у ціні 142 гривні. Так, 10 травня тонну продавали за 8 898 гривень. Але 14 травня варстіть фуражного ячменю становила вже 9 040 гривень.

Читайте також:

Як розповідали Новини.LIVE про здешевшання української пшениці. Так, трейдери стримано цікавляться продукцією. Однак продаж зерна все ж відбувається, хоча темпи не досить активні. 

Як повідомляли Новини.LIVE, тонна сої на початку травня коштувала майже 21 000 гривень. Натомість у портах продукцію продавали дешевше. Відомо, як змінюватиметься ситуація на агроринку. 

ціни в Україні ціни на зерно ціни на ячмінь
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації