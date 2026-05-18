Ціни на зерно у травні: скільки можна заробити, якщо продати тонну ячменю. Тим часом експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні знизилися

Українські імпортери зерна послабили зацікавленість у фуражному ячменю. Через це експортери послабили закупівельні ціни в портах. Спад фіксується на рівні від 300 до 400 гривень за тонну.

Фуражний ячмінь в портах

Зазначається, що наразі ціни на фуражний ячмінь в портах наблизилися до рівня цін нового врожаю. При цьому погода в Україні наразі сприяє врожаю.

Тим часом експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні знизилися на 300–400 гривень. Наразі тонну зернової пропонують за цінами до 10 500 гривень за тонну.

Скільки коштує фуражний ячмінь на агроринку в Україні

Для внутрішніх споживачів тонна фуражного ячменю коштує 9 040 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Ціни на зернову не зазнали кардинальних змін. Так, за останні 8 днів фуражний ячмінь додав у ціні 142 гривні. Так, 10 травня тонну продавали за 8 898 гривень. Але 14 травня варстіть фуражного ячменю становила вже 9 040 гривень.

