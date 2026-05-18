Главная Финансы Цены на зерно в Украине: на какой культуре можно заработать сейчас

Цены на зерно в Украине: на какой культуре можно заработать сейчас

Дата публикации 18 мая 2026 06:30
Цены на зерно в мае: сколько можно заработать, если продать тонну ячменя. Тем временем экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине снизились
Сбор урожая, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские импортеры зерна ослабили заинтересованность в фуражном ячмене. Из-за этого экспортеры ослабили закупочные цены в портах. Спад фиксируется на уровне от 300 до 400 гривен за тонну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Электронную зерновую биржу.

Фуражный ячмень в портах

Отмечается, что сейчас цены на фуражный ячмень в портах приблизились к уровню цен нового урожая. При этом погода в Украине сейчас способствует урожаю.

Между тем экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине снизились на 300—400 гривен. Сейчас тонну зерновой предлагают по ценам до 10 500 гривен за тонну.

Сколько стоит фуражный ячмень на агрорынке в Украине

Для внутренних потребителей тонна фуражного ячменя стоит 9 040 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Цены на зерновую не претерпели кардинальных изменений. Так, за последние 8 дней фуражный ячмень прибавил в цене 142 гривны. Так, 10 мая тонну продавали за 8 898 гривен. Но 14 мая стоимость фуражного ячменя составляла уже 9 040 гривен.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
