Цены на зерно в мае: сколько можно заработать, если продать тонну ячменя. Тем временем экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине снизились

Украинские импортеры зерна ослабили заинтересованность в фуражном ячмене. Из-за этого экспортеры ослабили закупочные цены в портах. Спад фиксируется на уровне от 300 до 400 гривен за тонну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Электронную зерновую биржу.

Фуражный ячмень в портах

Отмечается, что сейчас цены на фуражный ячмень в портах приблизились к уровню цен нового урожая. При этом погода в Украине сейчас способствует урожаю.

Между тем экспортные цены спроса на фуражный ячмень в Украине снизились на 300—400 гривен. Сейчас тонну зерновой предлагают по ценам до 10 500 гривен за тонну.

Сколько стоит фуражный ячмень на агрорынке в Украине

Для внутренних потребителей тонна фуражного ячменя стоит 9 040 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Цены на зерновую не претерпели кардинальных изменений. Так, за последние 8 дней фуражный ячмень прибавил в цене 142 гривны. Так, 10 мая тонну продавали за 8 898 гривен. Но 14 мая стоимость фуражного ячменя составляла уже 9 040 гривен.

