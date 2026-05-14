Ціни на зерно: як і чому в Україні подешевшала пшениця

На українському агроринку відбувається несуттєве подорожчання пшениці. Підстави для зростання цін наразі відсутні. Відомо, скільки зараз коштує тонна пшениці.

Ситуація на ринку пшениці

Фактори, які впливають на ціни, залишаються незмінними:

відповідна динаміка на експортному ринку;

посилений попит від внутрішніх споживачів;

пасивність аграріїв.

"Попит більшості трейдерів залишався досить стриманим, лише деякі з них продовжували активно купувати зернову", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пшеницю

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна пшениці станом на 14 травня у середньому коштує 9 958 гривень. Водночас середні ціни на пшеницю 2 класу становлять 10 145 гривень за тонну, а пшениця 3 класу коштує 10 064 гривень за тонну.

Скільки коштує соняшник, соя, ріпак, кукурудза в Україні

Ціни на ці агрокультури різняться. Так, тонна кукурудзи станом на 14 травня у середньому коштує 10 391 гривень за тонну. На початку тижня, 6 травня, за тонну кукурудзи треба було заплатити 10 271 гривень.

Середні ціни на сою станом на зараз становлять 20 130 гривень. За останні 8 днів тонна культури подорожчала на 125 гривень.

Що стосується соняшника, то насіння у середньому коштує 30 961 гривень за тонну. Варто зауважити, що ця продукція поступово дорожчає. Так, 6 травня ціна на тонну становила 31 296 гривень.

Натомість тонна ріпаку станом на 14 травня коштує 23 727 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні додає у ціні новий врожай пшениці. Усе через активність експортерів, хоча кількість пропозицій від аграріїв знижується.

Також Новини.LIVE писали, що експорт фуражного ячменю подорожчав до 10 500 гривень за тонну. Тоді як у портах зернова торгується за цінами від 9167 до 9603 гривні.