Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно у травні: яка культура дешевшає на ринку

Ціни на зерно у травні: яка культура дешевшає на ринку

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 06:30
Ціни на зерно: як і чому в Україні подешевшала пшениця
Комбайнер у пшеничному полі, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському агроринку відбувається несуттєве подорожчання пшениці. Підстави для зростання цін наразі відсутні. Відомо, скільки зараз коштує тонна пшениці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ

Ситуація на ринку пшениці

Фактори, які впливають на ціни, залишаються незмінними:

  • відповідна динаміка на експортному ринку; 
  • посилений попит від внутрішніх споживачів;
  • пасивність аграріїв. 

"Попит більшості трейдерів залишався досить стриманим, лише деякі з них продовжували активно купувати зернову", — йдеться у повідомленні. 

Ціни на пшеницю

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна пшениці станом на 14 травня у середньому коштує 9 958 гривень. Водночас середні ціни на пшеницю 2 класу становлять 10 145 гривень за тонну, а пшениця 3 класу коштує 10 064 гривень за тонну. 

Читайте також:

Скільки коштує соняшник, соя, ріпак, кукурудза в Україні 

Ціни на ці агрокультури різняться. Так, тонна кукурудзи станом на 14 травня у середньому коштує 10 391 гривень за тонну. На початку тижня, 6 травня, за тонну кукурудзи треба було заплатити 10 271 гривень.

Середні ціни на сою станом на зараз становлять 20 130 гривень. За останні 8 днів тонна культури подорожчала на 125 гривень.

Що стосується соняшника, то насіння у середньому коштує 30 961 гривень за тонну. Варто зауважити, що ця продукція поступово дорожчає. Так, 6 травня ціна на тонну становила 31 296 гривень. 

Натомість тонна ріпаку станом на 14 травня коштує 23 727 гривень. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні додає у ціні новий врожай пшениці. Усе через активність експортерів, хоча кількість пропозицій від аграріїв знижується. 

Також Новини.LIVE писали, що експорт фуражного ячменю подорожчав до 10 500 гривень за тонну. Тоді як у портах зернова торгується за цінами від  9167 до 9603 гривні.

ціни в Україні пшениця ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації