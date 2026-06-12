Цены на зерно: сколько стоит рапс и почему эта культура приобретает популярность

Фермер, техника работает в поле, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском рынке в июне растет популярность рапса. Речь идет о новом урожае, поскольку переработчикам он нужен в качестве альтернативы подсолнечнику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Всеукраинскую аграрную раду.

Почему рапс популярнее подсолнечника

Как отмечается, внутренние переработчики и экспортеры продолжают конкурировать за продукцию. Из-за этого цены на рапс повышались. При этом на внутреннем рынке усиливается спрос на новый урожай.

"Благоприятная конъюнктура мирового рынка позволяет рассчитывать на сохранение восходящего ценового тренда в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Цены на рапс в Украине

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, средняя стоимость тонны рапса по состоянию на 12 июня составляет 23 918 гривен. Ценовая ситуация стабильна. Цены находятся на одном уровне со 2 июня.

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Впрочем, существует вероятность, что украинский рынок отреагирует на изменения на мировом рынке. Все будет зависеть от нефтяных котировок: если они вырастут из-за боевых действий между США и Ираном, то точно повлияют на цены на рапс как в Украине, так и в мире.

Как сообщали Новини.LIVE, цены на зерно могут вырасти летом 2026 года. Это обновление грозит голодом ряду стран, если они не смогут закупить необходимый объем продукции. Под угрозой находятся Центральная Африка и Латинская Америка.

Также Новини.LIVE писали, что конфликты между Польшей и Украиной возникают прежде всего из-за украинских зерновых. Дело в том, что отечественная продукция гораздо более конкурентоспособна, а польская ей уступает. Поэтому многие европейские производители против украинской агропродукции в ЕС.