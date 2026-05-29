Ціни на зерно в Україні: скільки зараз коштує тонна ячменю

Комбайн вантжить ячмінь у вантажівку

На ринку фуражного ячменю в Україні ціни залишаються стабільними. Торгово-закупівельна активність є невисокою. Натомість попит залишається на середньому рівні.

Що впливає на ціни на ячмінь в Україні

Підтримку цінам, як йдеться у публікації, надаває сезонний дефіцит пропозицій.

"Пропозиції зернової майже не надходили. Аграрії переважно пропонували невеликі обсяги зернової за максимальними і наближеними до них цінами", — зазначається у матеріалі.

Ціни на фуражний ячмінь

Тонна фуражної зернової, за даними на сайті Tripoli.land, 29 травня коштує у середньому 8967 гривень. За останні 8 днів рівень цін не зазнав жодних змін. По 8967 гривень тонну продавали, наприклад, ще 21 травня.

Скільки коштують в Україні жито, пшениця, кукурудза

Середні ціни на пшеницю 29 травня перебувають на позначці у 10 087 гривень. За останні 8 днів зерно подорожчала на 70 гривень. Тим часом ціни на жито у травні залишаються стабільними — 10 147 гривень. Водночас кукурудза демонструє спад — наразі тонна коштує 10 561 гривень, хоча ще 26 та 27 травня тонну продавали по 10 579 гривень.

