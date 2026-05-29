Цены на зерно в Украине: сколько сейчас стоит тонна ячменя

Комбайн грузит ячмень в грузовик

На рынке фуражного ячменя в Украине цены остаются стабильными. Торгово-закупочная активность является невысокой. А спрос остается на среднем уровне.

Что влияет на цены на ячмень в Украине

Поддержку ценам, как говорится в публикации, оказывает сезонный дефицит предложений.

"Предложения зерновой почти не поступали. Аграрии преимущественно предлагали небольшие объемы зерновой по максимальным и приближенным к ним ценам", — отмечается в материале.

Цены на фуражный ячмень

Тонна фуражной зерновой, по данным на сайте Tripoli.land, 29 мая стоит в среднем 8967 гривен. За последние 8 дней уровень цен не претерпел никаких изменений. По 8967 гривен тонну продавали, например, еще 21 мая.

Сколько стоят в Украине рожь, пшеница, кукуруза

Средние цены на пшеницу 29 мая находятся на отметке в 10 087 гривен. За последние 8 дней зерно подорожало на 70 гривен. Между тем цены на рожь в мае остаются стабильными — 10 147 гривен. В то же время кукуруза демонстрирует спад - сейчас тонна стоит 10 561 гривен, хотя еще 26 и 27 мая тонну продавали по 10 579 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, летом на агрорынке ожидают подорожание сои. Прогнозируется, что тонна в июне-июле будет стоить до 23 000 гривен. Известно, почему обновятся цены.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что продукты питания для украинцев будут оставаться дорогими. Подорожанию будет способствовать спрос от населения, который остается высоким. При этом дефицита продуктов в Украине не ожидается.