Ціни на зерно в Україні: чому фуражна кукурудза стрімко додає у ціні

Підв'язані до стріхи качани кукурудзи, гроші.

В Україні продовжується підвищення цін на фуражну кукурудзу. Позитивна динаміка на ринку триває вже кілька днів поспіль. Відомо, які для цього є причини.

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ.

Ціни на кукурудзу в Україні

Як зазначається, станом на 19 травня ціни попиту на фуражну кукурудзу фіксуються переважно від 9700 до 10 500 гривень за тонну. Ситуація з цінами на Півдні країни дещо інша: тут тонну кукурудзи пропонують за 11 400 гривень.

Підтримка цінам досі надходить від споживачів, які продовжують активно купувати зернову. До того ж на ринку фіксується недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв. Ще на ціни впливає та відповідна динаміка на експортному ринку.

Скільки коштує

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, тонна пшениці 19 травня продається на ринку за ціною у 9 997 гривень. У цьому сегменті кардинальних зрушень не сталося: тиждень раніше пшениця коштувала 9 963 гривень за тонну. Водночас ячмінь на внутрішньому ринку зараз коштує 9040 гривень за тонну, тоді як тонна жита коштує 10 147 гривень. Щодо овса, то цю зернову на ринку можна купити за ціною у 10 346 гривень.

