Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно у травні: тонна якої культури подорожчала до 12 000 грн

Ціни на зерно у травні: тонна якої культури подорожчала до 12 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: чому фуражна кукурудза стрімко додає у ціні
Підв'язані до стріхи качани кукурудзи, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжується підвищення цін на фуражну кукурудзу. Позитивна динаміка на ринку триває вже кілька днів поспіль. Відомо, які для цього є причини.

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ

Ціни на кукурудзу в Україні

Як зазначається, станом на 19 травня ціни попиту на фуражну кукурудзу фіксуються переважно від 9700 до 10 500 гривень за тонну. Ситуація з цінами на Півдні країни дещо інша: тут тонну кукурудзи пропонують за 11 400 гривень. 

Підтримка цінам досі надходить від споживачів, які продовжують активно купувати зернову. До того ж на ринку фіксується недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв. Ще на ціни впливає та відповідна динаміка на експортному ринку.

Скільки коштує 

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, тонна пшениці 19 травня продається на ринку за ціною у 9 997 гривень. У цьому сегменті кардинальних зрушень не сталося: тиждень раніше пшениця коштувала 9 963 гривень за тонну. Водночас ячмінь на внутрішньому ринку зараз коштує 9040 гривень за тонну, тоді як тонна жита коштує 10 147 гривень. Щодо овса, то цю зернову на ринку можна купити за ціною у 10 346 гривень. 

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні падають ціни на пшеницю. Зацікавленість з боку трейдерів знижується, однак зерно на ринку продається, хоча темпи не є високими. 

Ще Новини.LIVE писали, що соя подорожчала до 21 000 гривень за тонну. Дещо дешевшою є продукція в портах. Відомо, що відбуватиметься на ринку далі. 

ціни в Україні кукурудза ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації