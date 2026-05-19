Цены на зерно в Украине: почему фуражная кукуруза стремительно прибавляет в цене

Подвязанные к крыше початки кукурузы, деньги.

В Украине продолжается повышение цен на фуражную кукурузу. Положительная динамика на рынке продолжается уже несколько дней подряд. Известно, какие для этого есть причины.

Об этом передает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Цены на кукурузу в Украине

Как отмечается, по состоянию на 19 мая цены спроса на фуражную кукурузу фиксируются преимущественно от 9700 до 10 500 гривен за тонну. Ситуация с ценами на Юге страны несколько иная: здесь тонну кукурузы предлагают за 11 400 гривен.

Поддержка ценам до сих пор поступает от потребителей, которые продолжают активно покупать зерновую. К тому же на рынке фиксируется недостаточно активное поступление предложений зерновой от аграриев. Еще на цены влияет и соответствующая динамика на экспортном рынке.

Сколько стоит

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, тонна пшеницы 19 мая продается на рынке по цене в 9 997 гривен. В этом сегменте кардинальных сдвигов не произошло: неделей ранее пшеница стоила 9 963 гривен за тонну. В то же время ячмень на внутреннем рынке сейчас стоит 9040 гривен за тонну, тогда как тонна ржи стоит 10 147 гривен. Что касается овса, то эту зерновую на рынке можно купить по цене в 10 346 гривен.

