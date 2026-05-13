Ціни на пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак і жито у травні: які культури є найдорожчими зараз

Поле з кукурудзою, гроші на столі. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському ринку кукурудзи відновилися активні закупівлі зернової. Це пов’язано з тим, що представники з країн Європейського Союзу шукають угоди зі стабільними обсягами. Тим часом на світовому ринку запаси обмежені, а провідні виробники зменшують посівні площі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Чому кукурудза дорожчає

Як зазначається, Україна залишається стратегічним джерелом постачання для Європи.

"Основний драйвер на ринку — це попит на українську кукурудзу з боку ЄС, зокрема Греції, Італії, Іспанії та Нідерландів. Це дало можливість ринку підрости і сягнути цінових рівнів 225–226 доларів за тонну, які зараз можна вважати ринковим балансом", — йдеться у публікації.

Очікується, що посівні площі в Україні цьогоріч дещо розширяться — на 300 — 500 гектарів. Однак все залежатиме від погоди. Водночас на ринку нового врожає вже з’явилися індикативи на рівні від 218 до 220 доларів за тонну (з доставкою в порт), тоді як окремі форвардні контракти укладалися по 223–224 доларів за тонну.

Читайте також:

"За оцінками, середня ціна у новому сезоні може сягнути 240–245 доларів за тонну, хоча такий рівень, ймовірно, буде реалізований ближче до другої половини маркетингового року", — зазначається у матеріалі.

Скільки коштує в Україні пшениця, ячмінь, ріпак, жито

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, тонна пшениці станом на 13 травня продається за середньою ціною у 9 958 гривень за тонну. Примітно, що 5 травня тонна зерна коштувала 9 924 гривень за тонну. За тиждень тонна пшениці подорожчала на 34 гривні.

Додає у ціні на агроринку й ячмінь. Так, середня ціна за тонну зараз — 9 037 гривень, тоді як тижнем раніше культура торгувалася за ціною у 8 827 гривень.

Натомість ціни на ріпак залишаються стабільними. Так, тонна коштує 23 727 гривень. Тоді як середні ціни на жито тримаються на рівні 10 147 гривень за тонну.

Як повідомляє Новини.LIVE, тонна сої на початку травня подорожчала до 21 000 гривень. Натомість у портах соя коштує дешевше. Відомо, як часто трейдери укладають угоди щодо купівлі та продажу культури.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на фуражний ячмінь. Відомо, скільки коштує тонна і що буде на ринку ячменю далі.

