Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно в мае: какая культура дешевеет на рынке

Цены на зерно в мае: какая культура дешевеет на рынке

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 06:30
Цены на зерно: как и почему в Украине подешевела пшеница
Комбайнер в пшеничном поле, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском агрорынке происходит несущественное подорожание пшеницы. Основания для роста цен пока отсутствуют. Известно, сколько сейчас стоит тонна пшеницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Ситуация на рынке пшеницы

Факторы, которые влияют на цены, остаются неизменными:

  • соответствующая динамика на экспортном рынке;
  • усиленный спрос от внутренних потребителей;
  • пассивность аграриев.

"Спрос большинства трейдеров оставался достаточно сдержанным, лишь некоторые из них продолжали активно покупать зерновую", - говорится в сообщении.

Цены на пшеницу

Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, тонна пшеницы по состоянию на 14 мая в среднем стоит 9 958 гривен. В то же время средние цены на пшеницу 2 класса составляют 10 145 гривен за тонну, а пшеница 3 класса стоит 10 064 гривен за тонну.

Читайте также:

Сколько стоит подсолнечник, соя, рапс, кукуруза в Украине

Цены на эти агрокультуры отличаются. Так, тонна кукурузы по состоянию на 14 мая в среднем стоит 10 391 гривен за тонну. В начале недели, 6 мая, за тонну кукурузы надо было заплатить 10 271 гривен.

Средние цены на сою по состоянию на сейчас составляют 20 130 гривен. За последние 8 дней тонна культуры подорожала на 125 гривен.

Что касается подсолнечника, то семена в среднем стоят 30 961 гривен за тонну. Стоит отметить, что эта продукция постепенно дорожает. Так, 6 мая цена на тонну составляла 31 296 гривен.

А тонна рапса по состоянию на 14 мая стоит 23 727 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине прибавляет в цене новый урожай пшеницы. Все из-за активности экспортеров, хотя количество предложений от аграриев снижается.

Также Новини.LIVE писали, что экспорт фуражного ячменя подорожал до 10 500 гривен за тонну. Тогда как в портах зерновая торгуется по ценам от 9167 до 9603 гривны.

цены в Украине пшеница цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации