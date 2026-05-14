Цены на зерно: как и почему в Украине подешевела пшеница

Комбайнер в пшеничном поле, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском агрорынке происходит несущественное подорожание пшеницы. Основания для роста цен пока отсутствуют. Известно, сколько сейчас стоит тонна пшеницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Ситуация на рынке пшеницы

Факторы, которые влияют на цены, остаются неизменными:

соответствующая динамика на экспортном рынке;

усиленный спрос от внутренних потребителей;

пассивность аграриев.

"Спрос большинства трейдеров оставался достаточно сдержанным, лишь некоторые из них продолжали активно покупать зерновую", - говорится в сообщении.

Цены на пшеницу

Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, тонна пшеницы по состоянию на 14 мая в среднем стоит 9 958 гривен. В то же время средние цены на пшеницу 2 класса составляют 10 145 гривен за тонну, а пшеница 3 класса стоит 10 064 гривен за тонну.

Читайте также:

Сколько стоит подсолнечник, соя, рапс, кукуруза в Украине

Цены на эти агрокультуры отличаются. Так, тонна кукурузы по состоянию на 14 мая в среднем стоит 10 391 гривен за тонну. В начале недели, 6 мая, за тонну кукурузы надо было заплатить 10 271 гривен.

Средние цены на сою по состоянию на сейчас составляют 20 130 гривен. За последние 8 дней тонна культуры подорожала на 125 гривен.

Что касается подсолнечника, то семена в среднем стоят 30 961 гривен за тонну. Стоит отметить, что эта продукция постепенно дорожает. Так, 6 мая цена на тонну составляла 31 296 гривен.

А тонна рапса по состоянию на 14 мая стоит 23 727 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине прибавляет в цене новый урожай пшеницы. Все из-за активности экспортеров, хотя количество предложений от аграриев снижается.

Также Новини.LIVE писали, что экспорт фуражного ячменя подорожал до 10 500 гривен за тонну. Тогда как в портах зерновая торгуется по ценам от 9167 до 9603 гривны.