Ціни на пшеницю: скільки коштує експорт нового врожаю

Комбайн у полі, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Посівна кампанія 2026 року в Україні вже у розпалі. Тим часом на агроринку виникла одна тенденція. Так, повзуть вгору закупівельні ціни на пшеницю нового врожаю, яку мають передати на експорт.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на інформагентсво АПК-Інформ.

Детальніше про зернову нового врожаю

Пшениця дорожчає, як зазначається у публікації, через активізацію попиту з боку експортерів при стриманій пропозиції від аграріїв. Це, натомість, пожвавлює конкуренцію в даному сегменті ринку.

"Проте здешевлення ф’ючерсів на світових біржах обмежує підвищення цін на українську зернову", — йдеться у статті.

Ціни на пшеницю

У портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 2 і 3 класу становлять 219 — 227 і 218 — 226 доларів за тонну. Це на 4 долари дорожче, ніж минулого тижня.

Читайте також:

Водночас на внутрішньому ринку, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середні ціни на пшеницю станом на 8 травня становлять 9 967 гривень. За останні 8 днів пшениця подорожчала на 79 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, фуражний ячмінь на експортному ринку подорожчав до 10 500 гривень за тонну. У портах тонна торгується за цінами від 9167 до 9603 гривні. Водночас трейдери наразі мляво цікавляться зерновою.

Ще Новини.LIVE розповідали про ціни на сою. Тонну наразі продають за середньою ціною 21 000 гривень. Відомо, чому соя подорожчала і що буде з цінами далі.