Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пшениця нового врожаю додає у ціні: скільки коштує експорт

Пшениця нового врожаю додає у ціні: скільки коштує експорт

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 06:30
Ціни на пшеницю: скільки коштує експорт нового врожаю
Комбайн у полі, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Посівна кампанія 2026 року в Україні вже у розпалі. Тим часом на агроринку виникла одна тенденція. Так, повзуть вгору закупівельні ціни на пшеницю нового врожаю, яку мають передати на експорт.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на інформагентсво АПК-Інформ

Детальніше про зернову нового врожаю

Пшениця дорожчає, як зазначається у публікації, через активізацію попиту з боку експортерів при стриманій пропозиції від аграріїв. Це, натомість, пожвавлює конкуренцію в даному сегменті ринку.

"Проте здешевлення ф’ючерсів на світових біржах обмежує підвищення цін на українську зернову", — йдеться у статті. 

Ціни на пшеницю

У портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 2 і 3 класу становлять 219 — 227 і 218 — 226 доларів за тонну. Це на 4 долари дорожче, ніж минулого тижня.

Читайте також:

Водночас на внутрішньому ринку, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середні ціни на пшеницю станом на 8 травня становлять 9 967 гривень. За останні 8 днів пшениця подорожчала на 79 гривень. 

Як повідомляли Новини.LIVE, фуражний ячмінь на експортному ринку подорожчав до 10 500 гривень за тонну. У портах тонна торгується за цінами від  9167 до 9603 гривні. Водночас трейдери наразі мляво цікавляться зерновою. 

Ще Новини.LIVE розповідали про ціни на сою. Тонну наразі продають за середньою ціною 21 000 гривень. Відомо, чому соя подорожчала і що буде з цінами далі. 

ціни в Україні пшениця ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації