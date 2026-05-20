Ціни на зерно в Україні: на скільки подорожчала пшениця

На українському ринку пшениці змінюються тендеції. Фіксується, зокрема, перехід від здешевшання до здорожчання зерна. Це відбуваєтсья в межах раніше сформованого діапазону цін.

Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.

Чому в Україні дорожчає пшениця

Причин для цього декілька. Серед них:

високий попит внутрішніх споживачів;

недостатньо активне надходження пропозицій зернової;

відповідна динаміка на експортному ринку.

"Пропозиції пшениці борошномельних кондицій надходили за максимальними цінами та невеликими обсягами", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пшеницю в Україні

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середні ціни на пшеницю 2 класу 20 травня перебувають в діапазоні 10 218 гривень за тонну. Пшениця 3 класу коштує трохи дешевше — 10 124 гривні за тонну. Натомість середня ціна на фуражну пшеницю коливається в межах 9997 гривень.

Скільки коштують в Україні кукурудза, ячмінь та ріпак

Кукурудза на агроринку продається за середньою ціною у 10 476 гривень за тонну. Ячмінь станом на 20 травня коштує 8969 гривень за тонну. Примітно, що за тиждень ця культура здешевшала на 62 гривні. Щодо середніх цін на ріпак, то вони наразі перебувають на рівні 23 727 гривень за тонну і не змінюються від 12 травня.

