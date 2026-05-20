Головна Фінанси Ціни на зерно: чому вартість пшениці стрімко змінюється зараз

Ціни на зерно: чому вартість пшениці стрімко змінюється зараз

Дата публікації: 20 травня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: на скільки подорожчала пшениця
Автівка, чоловік, зерно в ангарі, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE., УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На українському ринку пшениці змінюються тендеції. Фіксується, зокрема, перехід від здешевшання до здорожчання зерна. Це відбуваєтсья в межах раніше сформованого діапазону цін. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ

Чому в Україні дорожчає пшениця

Причин для цього декілька. Серед них:

  • високий попит внутрішніх споживачів; 
  • недостатньо активне надходження пропозицій зернової;
  • відповідна динаміка на експортному ринку. 

"Пропозиції пшениці борошномельних кондицій надходили за максимальними цінами та невеликими обсягами", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пшеницю в Україні

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середні ціни на пшеницю 2 класу 20 травня перебувають в діапазоні 10 218 гривень за тонну. Пшениця 3 класу коштує трохи дешевше — 10 124 гривні за тонну. Натомість середня ціна на фуражну пшеницю коливається в межах 9997 гривень. 

Кукурудза на агроринку продається за середньою ціною у 10 476 гривень за тонну. Ячмінь станом на 20 травня коштує 8969 гривень за тонну. Примітно, що за тиждень ця культура здешевшала на 62 гривні. Щодо середніх цін на ріпак, то вони наразі перебувають на рівні 23 727 гривень за тонну і не змінюються від 12 травня. 

Як повідомляли Новини.LIVE, фуражна кукурудза в Україні подорожчала до понад 11 000 гривень. При цьому фермери з Півдня продають свою продукцію ще дорожче. Відомо, що впливає на ціни. 

Також Новини.LIVE писали, якими є ціни на фуражний ячмінь. Зернова дорожчає через намагання компаній сформувати сировинну базу. Водночас максимальні ціни встановлюють лише окремі підприємстві. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
