Україна
Тонна пшениці у жовтні — які ціни на агроринку

Тонна пшениці у жовтні — які ціни на агроринку

Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:02
Оновлено: 07:03
Ціни на зерно — що змінилося на ринку пшениці
Пшениця. Фото: УНІАН

Ринок пшениці в Україні в останні дні жовтня демонструє тенденцію до підвищення цін. Пшениця подорожчала майже на 100 гривень. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Що впливає на ціни на пшеницю і скільки зараз коштує тонна

Активний попит внутрішніх і експортно-орієнтованих компаній, як зауважують аналітики, та недостатньо активне надходження пропозицій зернової продовжували надавати підтримку цінам пише видання АПК-Інформ.

Пропозиції від аграріїв надходили у невеликих кількостях, однак навіть ці об’єми вони не поспішали продавати. Однак частина компаній не чекали на більш вигідну цінову кон’юнктуру на ринку, а працювали з раніше сформованими обсягами сировини, суттєво не коригували ціни. 

Тим часом, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середня ціна на пшеницю станом на четвер, 30 жовтня становить 9 тисяч гривень за тонну. Впродовж останніх вісім днів пшениця подорожчала на 84 гривні. 

null
Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, у середу 22 жовтня тонна пшениці на ринку торгувалася за ціною у 8 916 гривень. Вже 23 жовтня ціна підскочила до 8 929 гривень за тонну, а до 29 жовтня тонна пшениці вже коштувала 9 тисяч гривень. 

Раніше ми писали, що ціни на кукурудзу скоро сильно зміняться. Станом на кінець жовтня тонна культури коштує понад 8 тисяч гривень. Також ми розповідали про зміни у цінах на ячмінь. Так, ринку фіксується зменшення угод щодо купівлі та продажу культури. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
