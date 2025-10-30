Ціни на зерно — що змінилося на ринку пшениці

Пшениця. Фото: УНІАН

Ринок пшениці в Україні в останні дні жовтня демонструє тенденцію до підвищення цін. Пшениця подорожчала майже на 100 гривень.

Що впливає на ціни на пшеницю і скільки зараз коштує тонна

Активний попит внутрішніх і експортно-орієнтованих компаній, як зауважують аналітики, та недостатньо активне надходження пропозицій зернової продовжували надавати підтримку цінам пише видання АПК-Інформ.

Пропозиції від аграріїв надходили у невеликих кількостях, однак навіть ці об’єми вони не поспішали продавати. Однак частина компаній не чекали на більш вигідну цінову кон’юнктуру на ринку, а працювали з раніше сформованими обсягами сировини, суттєво не коригували ціни.

Тим часом, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, середня ціна на пшеницю станом на четвер, 30 жовтня становить 9 тисяч гривень за тонну. Впродовж останніх вісім днів пшениця подорожчала на 84 гривні.

Так, у середу 22 жовтня тонна пшениці на ринку торгувалася за ціною у 8 916 гривень. Вже 23 жовтня ціна підскочила до 8 929 гривень за тонну, а до 29 жовтня тонна пшениці вже коштувала 9 тисяч гривень.

