Цены на фуражную пшеницу — по какой причине дорожает культура

Цены на зерно в июле — почему подорожала фуражная пшеница
В Украине в июле продолжается активная часть уборочной кампании 2025 года. Несмотря на это фуражная пшеница на агрорынке продолжает дорожать.
Об этом пишет издание АПК-Информ.
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Как отмечают аналитики, культура дорожала еще до старта жатвы, поскольку предложение фуражной пшеницы было ограниченным, а спрос был высоким.
"Дополнительную поддержку ценам оказала аналогичная ситуация на смежных рынках продовольственной пшеницы и фуражного ячменя", — пояснили эксперты.
Сколько стоит тонна фуражной пшеницы
Цены на фуражную пшеницу, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, демонстрируют тенденцию к росту с началом второго месяца лета.
Так, по состоянию на пятницу, 11 июля, тонна фуражной пшеницы в среднем стоит 8 904 гривны. Это самый высокий показатель за последние восемь дней.
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