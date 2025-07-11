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Главная Финансы Цены на зерно в июле — почему подорожала фуражная пшеница

Цены на зерно в июле — почему подорожала фуражная пшеница

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Дата публикации 11 июля 2025 06:30
Цены на фуражную пшеницу — по какой причине дорожает культура
Колоски пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине в июле продолжается активная часть уборочной кампании 2025 года. Несмотря на это фуражная пшеница на агрорынке продолжает дорожать.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

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Как отмечают аналитики, культура дорожала еще до старта жатвы, поскольку предложение фуражной пшеницы было ограниченным, а спрос был высоким.

"Дополнительную поддержку ценам оказала аналогичная ситуация на смежных рынках продовольственной пшеницы и фуражного ячменя", — пояснили эксперты.

Сколько стоит тонна фуражной пшеницы

Цены на фуражную пшеницу, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, демонстрируют тенденцию к росту с началом второго месяца лета.

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Цены на фуражную пшеницу в июле. Скриншот: Tripoli.land

Так, по состоянию на пятницу, 11 июля, тонна фуражной пшеницы в среднем стоит 8 904 гривны. Это самый высокий показатель за последние восемь дней.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году аграриям стало невыгодно выращивать рапс. Все из-за заморозков весной и дождливого лета.

Также напомним, что эксперты недавно объяснили, что будет с ценами на хлеб в Украине. Известно, каких изменений ждать гражданам.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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