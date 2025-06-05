Сколько стоит пшеница в июне — ситуация на рынке зерна

Деньги в руке и на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На украинском рынке пшеницы в первые дни лета воцарилось затишье. Так, торговая активность сильно снизилась, что позволило ценам стабилизироваться.

Об этом отмечают аналитики в Telegram-канале Spike Brokers.

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Что влияет на цены на зерно в июне

Спрос на старый урожай ограничен, а аграрии не очень охотно соглашаются продавать свой товар. Для этого у них есть веская причина.

"Аграрии воздерживаются от продаж, ожидая более выгодных условий ближе к старту уборки урожая", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, ценовой спред между старым и новым урожаем зерна колеблется от 16 до 18 долларов за тонну.

Сколько сейчас стоит пшеница

По состоянию на четверг, 5 июня, цена за тонну пшеницы, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, составляет 9 187 гривен. За последние 8 дней цены на агрокультуру хоть и не существенно, но снизились.

Цены на пшеницу в мае и июне. Скриншот: Tripoli.land

Так, 28 мая стоимость пшеницы находилась на уровне 9 203 гривны за тонну, а 29 мая цена на зерно достигла своего пика — 9 205 гривен за тонну.

И уже с 30 мая наблюдается постепенное удешевление пшеницы. Так, до 3 июня зерно стоило уже 9 184 гривны за тонну. 4 июня пшеница прибавила в цене — 9 187 гривен за тонну. Такой цена остается 5 июня.

Как сообщалось ранее, подсолнечник на украинском рынке дешевеет. Известна причина, которая влияет на цены. Узнавайте также, почему твердая пшеница в Украине стоит дороже других сортов зерна.