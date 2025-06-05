Сколько стоит пшеница в июне — ситуация на рынке зерна

Цены на зерно в июне — какая тенденция давит на стоимость пшеницы
На украинском рынке пшеницы в первые дни лета воцарилось затишье. Так, торговая активность сильно снизилась, что позволило ценам стабилизироваться.
Об этом отмечают аналитики в Telegram-канале Spike Brokers.
Что влияет на цены на зерно в июне
Спрос на старый урожай ограничен, а аграрии не очень охотно соглашаются продавать свой товар. Для этого у них есть веская причина.
"Аграрии воздерживаются от продаж, ожидая более выгодных условий ближе к старту уборки урожая", — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, ценовой спред между старым и новым урожаем зерна колеблется от 16 до 18 долларов за тонну.
Сколько сейчас стоит пшеница
По состоянию на четверг, 5 июня, цена за тонну пшеницы, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, составляет 9 187 гривен. За последние 8 дней цены на агрокультуру хоть и не существенно, но снизились.
Так, 28 мая стоимость пшеницы находилась на уровне 9 203 гривны за тонну, а 29 мая цена на зерно достигла своего пика — 9 205 гривен за тонну.
И уже с 30 мая наблюдается постепенное удешевление пшеницы. Так, до 3 июня зерно стоило уже 9 184 гривны за тонну. 4 июня пшеница прибавила в цене — 9 187 гривен за тонну. Такой цена остается 5 июня.
Как сообщалось ранее, подсолнечник на украинском рынке дешевеет. Известна причина, которая влияет на цены. Узнавайте также, почему твердая пшеница в Украине стоит дороже других сортов зерна.
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