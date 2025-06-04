Тверда пшениця в Україні — скільки коштує тонна 4 червня

Комбайн збирає врожай пшениці. Фото: УНІАН

Тверда пшениця в Україні на 25-30% дорожча за зерно інших сортів, хоча її врожайніть зазвичай є нижчою. Однак завдяки завищеній ціні фермерські господарства можуть збільшувати свій прибуток.

Про це пише видання SuperAgronom.

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Від чого залежать ціни на тверду пшеницю в Україні

Як зазначають фахівці, тверду пшеницю в Україні не вирощують масово. Причина — усталена культура харчування українців і, як наслідок, звуження ринку збуту у внутрішньому секторі.

До того ж в Україні замала кількість млинів макаронного помелу. Натомість дуже поширеним є хлібопекарський помел.

Також українські виробники навчилися якісно обробляти звичайну м′яку пшеницю. Тож гострої потреби у твердій пшениці наразі немає.

Середні ціни на тверду пшеницю в Україні

Станом на 4 червня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, сердені ціни на тверду пшеницю перебувають на рівні 7 780 гривень за тонну.

Скільки коштує тверда пшениця в Україні у червні. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що вартість твердої пшениці залишається незмінною з 27 травня.

Нагадаємо, що Європейський Союз змінить квоти на імпорт української агропродукції. Очікується, що нові умови торгівлі між Україною та ЄС представлять у червні 2025 року.

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