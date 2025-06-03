Соняшник в Україні — скільки коштує тонна станом на 3 червня 2025 року

Гривні в руках у людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри те, що Україна є найбільшим виробником соняшника серед європейських країн, ціни на цю рослину знижуються на початку літа. На це впливає один важливий фактор.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни на соняшник.

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Окремі переробники вже придбали необхідні обсяги соняшника, пише видання Agronews. Після цього вони відмовилися від подальших закупівель. Інші учасники ринку поступово скорочують свою торговельну активність та чекають на подальше здешевшання на соняшник та соняшникову олію, оскільки рівень попиту від імпортерів є низьким.

Якими є середніми ціни на соняшник

Станом на 3 червня 2025 року тонна соняшника на українському ринку у середньому коштує 24 843 гривні за тонну, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. За останні вісім днів вартість знизилася на понад 400 гривень.

Скільки коштує зерно 3 червня. Скриншот: Tripoli.land

Так, найдорожчою тонна соняшника була у понеділок, 26 травня. Того дня ціни досягли рівня у 25 275 гривень. Однак подальшого зростання не відбулося. У наступні дні соняшник поступово дешевшав.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається падіння цін не тільки на соняшник. Так, наприкінці травня почала стрімко дешевшати кукурудза. Дізнавайтесь також, як змінювалися ціни на зерно.