Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 июня 2024 года — сколько стоит пшеница сегодня

Сбор урожая пшеницы. Фото: УНІАН

Стоимость пшеницы в Украине продолжает расти, показывая стабильную тенденцию к повышению. Основными причинами такого роста являются неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах-производителях и геополитическая нестабильность, влияющая на глобальные поставки зерна. Инвесторы и аграрии внимательно следят за ситуацией, прогнозируя дальнейшие колебания цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 8 июня.

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По состоянию на 8 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 982 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 8 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу продолжают расти. В пятницу, 31 мая, тонна пшеницы стоила 7 783 грн, а с субботы, 1 июня, до понедельника, 3 июня — 7 819 грн. Во вторник, 4 июня, цена на пшеницу выросла до 7 911 грн за тонну, а в среду, 5 июня, составляла уже 7 982 грн за тонну. В четверг, 6 июня, тонна пшеницы стоила 8 002 грн за тонну, а в пятницу, 7 июня, — 7 982 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак считает, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.

Мы также сообщали, что Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.