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Ціни на зерно у червні — як змінилась вартість пшениці на початку місяця в Україні

3 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 3 червня 2024 року — скільки коштує пшениця сьогодні
Збір врожаю. Фото: Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

На початку червня ціни на зерно в Україні змінилися, зокрема, суттєво зросла вартість пшениці. Причинами такого зростання стали несприятливі погодні умови та скорочення посівних площ.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 червня.

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Станом на 3 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 819 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 3 червня. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю продовжують зростати. У понеділок, 27 травня, тонна пшениці коштувала 7 361 грн, а у вівторок, 28 травня, — 7 402 грн. У середу, 29 травня, вартість пшениці зросла до 7 416 грн за тонну, а у четвер, 30 травня, ціна на цю зернову культуру підвищилась до 7 531 грн за тонну. У п'ятницю, 31 травня, тонна пшениці коштувала 7 783 грн, а у суботу, 1 червня, — 7 819 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак оцінює необхідність відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України у суму від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення. Минулого року було зафіксовано зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшника.

Ми також писали, що Українська зернова асоціація (УЗА) знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні в деяких регіонах країни.

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