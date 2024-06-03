Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 июня 2024 года — сколько стоит пшеница сегодня

Сбор урожая. Фото: Bloomberg

В начале июня цены на зерно в Украине изменились, в частности, существенно выросла стоимость пшеницы. Причинами такого роста стали неблагоприятные погодные условия и сокращение посевных площадей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 июня.

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По состоянию на 3 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 819 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 3 июня. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу продолжают расти. В понедельник, 27 мая, тонна пшеницы стоила 7 361 грн, а во вторник, 28 мая, — 7 402 грн. В среду, 29 мая, стоимость пшеницы выросла до 7 416 грн за тонну, а в четверг, 30 мая, цена на эту зерновую культуру повысилась до 7 531 грн за тонну. В пятницу, 31 мая, тонна пшеницы стоила 7 783 грн, а в субботу, 1 июня, — 7 819 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак оценивает необходимость возобновления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины в сумму от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления. В прошлом году был зафиксирован рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Мы также писали, что Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.