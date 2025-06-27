Кукурудза у червні 2025 року — як змінилися ціни на ринку

Кукуруза висить на будівлі. Фото: УНІАН

Трейдери в Україні поступово переорієнтовуються на появу ранніх зернових на ринку, тож торгово-закупівельна активність поступово спадає. Це стосується, наприклад, угод щодо продажів кукурудзи.

Про це йдеться у повідомленні Української універсальної біржі.

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Детальніше про ціни на кукурудзу наприкінці червня

Як кажуть аналітики, сектор кукурудзи, як і увесь ринок зернових, наразі переходить на більш спокійний режим торгівлі. В Україні поступово починаються жнива, тож у продажу незабаром з'являться ранні зернові. Водночас обмежена пропозиція старого врожаю та зацікавленість окремих покупців підтримували ціни на стабільному рівні.

"Тенденція до зниження цін з наближенням жнив зберігається й щодо пшениці", — зауважують спеціалісти.

Скільки коштує тонна кукурудзи

За даними на профільному порталі Tripoli.land, станом на п'ятницю, 27 червня 2025 року середня ціна на кукурудзу становить 9 585 грн за тонну.

Скільки коштує тонна кукурудзи в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що ще 19 червня тонна культури торгувалася за ціною у 9 668 грн. Тобто, за 8 днів кукурудза подешевшала на 83 грн.

Про що ще варто знати

Знижена торгова активність на зерновому ринку триватиме у червні через підготовку до поставок продукції нового врожаю. Так, за словами директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Андрія Бута, вартість кукурудзи ще може зрости у липні, якщо виникатимуть погодні аномалії.

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