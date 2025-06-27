Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно — чому дешевшають пшениця й кукурудза

Ціни на зерно — чому дешевшають пшениця й кукурудза

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:30
Кукурудза у червні 2025 року — як змінилися ціни на ринку
Кукуруза висить на будівлі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Детальніше про ціни на кукурудзу наприкінці червня Скільки коштує тонна кукурудзи Про що ще варто знати

Трейдери в Україні поступово переорієнтовуються на появу ранніх зернових на ринку, тож торгово-закупівельна активність поступово спадає. Це стосується, наприклад, угод щодо продажів кукурудзи.

Про це йдеться у повідомленні Української універсальної біржі.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про ціни на кукурудзу наприкінці червня

Як кажуть аналітики, сектор кукурудзи, як і увесь ринок зернових, наразі переходить на більш спокійний режим торгівлі. В Україні поступово починаються жнива, тож у продажу незабаром з'являться ранні зернові. Водночас обмежена пропозиція старого врожаю та зацікавленість окремих покупців підтримували ціни на стабільному рівні.

"Тенденція до зниження цін з наближенням жнив зберігається й щодо пшениці", — зауважують спеціалісти.

Скільки коштує тонна кукурудзи 

За даними на профільному порталі Tripoli.land, станом на п'ятницю, 27 червня 2025 року середня ціна на кукурудзу становить 9 585 грн за тонну. 

null
Скільки коштує тонна кукурудзи в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що ще 19 червня тонна культури торгувалася за ціною у 9 668 грн. Тобто, за 8 днів кукурудза подешевшала на 83 грн.

Про що ще варто знати 

Знижена торгова активність на зерновому ринку триватиме у червні через підготовку до поставок продукції нового врожаю. Так, за словами директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Андрія Бута, вартість кукурудзи ще може зрости у липні, якщо виникатимуть погодні аномалії. 

Раніше стало відомо про подорожчання перевезення вантажів через Чорне море. Аналітики пояснили, чому так відбувається. Дізнавайтесь також, чи запровадять в Україні експортне мито у розмірі 10% на сою та ріпак.

ринок ціни в Україні зерно ціни кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації