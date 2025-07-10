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Главная Финансы Цены на зерно — сколько стоит перевозка в ЕС

Цены на зерно — сколько стоит перевозка в ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:30
Транспортировка зерна - какова стоимость доставки агропродукции транспортом в Европу
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Автомобильный экспорт зерновых, особенно когда наступает сезон уборки урожая — это одна из самых востребованных услуг в сфере доставки грузов. Украина поставляет свое зерно в разные страны мира даже в условиях полномасштабной войны с Россией, однако в июле 2025 года цены на транспортировку агропродукции грузовиками из нашей страны в Европу сильно снизились.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Подробнее о ценах на перевозку зерна

Наша страна является одним из крупнейших импортеров зерна среди стран Европы, но ранее наибольшие объемы агропродукции направлялись в страны назначения морем. Все изменилось после полномасштабного вторжения россиян и блокирования морских портов. Из-за этого продукцию из Украины начали вывозить грузовиками.

Как сообщается в Telegram-канале Spike Brokers, в июле цены на перевозку агропродукции зерновозами из Украины в Европу снижаются. Так, на венгерском и молдавском направлениях зафиксировано снижение на 17,9% и 7,4% соответственно. В то же время дорожает экспорт продукции, которую переправляют через:

  • словацкие пункты пропуска — на 19,7%,
  • румынские — на 6,4%;
  • польские — 3,4%.

При этом цены на внутренние перевозки остаются стабильными.

Тем вренем транспортировка зерна самосвалами по территории Украины происходит по следующим рыночным ставкам:

  • из центральной Украины в порты Дуная — от 31 доллара до 40 долларов (1 286 — 1 660 грн);
  • из центральной Украины в порты Одессы — от 24 долларов до 27 долларов (996 — 1 120 грн).

Рыночные ставки транспортировки самосвалами в Европу:

  • из Тернопольской области в центр или на север Италии — от 75 евро до 115 евро (3 660 — 5 612 грн);
  • из Тернопольской области в центральную Болгарию — от 55 до 75 евро (2 684 — 3 660 грн);
  • из Черкасской области в южную Румынию — от 55 евро до 75 евро (2 684 — 3 660 грн).

Напомним, что в Украине дешевеет рапс. При этом на мировом рынке падение цен намного существеннее. Узнавайте также, как изменились цены на пшеницу.

транспорт зерно цены перевозки зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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