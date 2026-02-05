Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на ріпак — скількм коштує тонна у лютому

Ціни на ріпак — скількм коштує тонна у лютому

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 06:30
В Україні дорожчає ріпак — скільки можна виручити, якщо продати тонну
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні переробники та експортери усе частіше цікавляться ріпаком. Через це ціни на ріпак починають поступово зростати. 

Про це пише Пропозиція

Реклама
Читайте також:

Ціни на ріпак 

Впродовж останнього тижня експортні ціни на ріпак зросли на 5 доларів за тонну. У перші дні лютого доставка тонни продукції в чорноморські порти коштує до 25 000 гривень (500-550 доларів). 

При цьому деякі трейдери вже не закуповують ріпак, оскільки тримають потрібні запаси продукцій. Тим часом переробні заводи пропонують за сировину від 24 000 до 24 500 гривень за тонну з доставкою.

Збільшувати ціни на заводах у лютому відмовляються, оскільки ріпакова олія на європейському ринку коштує не дорожче 1 060 євро за тонну.

Експорт ріпака 

В січні 2026 року надала іншим країнам 230 000 тонн ріпаку. З цього обсягу 130 000 тонн — це насіння, а 50 000 тонн — олія, що еквівалентно 100 000 тонн зерна. Станом на кінець січня в Україні в запасі зосереджено близько 600 000 тонн.

Раніше ми розповідали, як з настанням лютого змінилися ціни на соняшник в Україні. В останній місяць зими продукцією активно цікавляться переробники. Також писали, що ціни на сою постійно оновлюються. Закупівельні ціни від переробників коливаються в межах 19 700 гривень. 

ціни в Україні зерно ціни ячмінь зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації