В Україні дорожчає ріпак — скільки можна виручити, якщо продати тонну

В Україні переробники та експортери усе частіше цікавляться ріпаком. Через це ціни на ріпак починають поступово зростати.

Про це пише Пропозиція.

Ціни на ріпак

Впродовж останнього тижня експортні ціни на ріпак зросли на 5 доларів за тонну. У перші дні лютого доставка тонни продукції в чорноморські порти коштує до 25 000 гривень (500-550 доларів).

При цьому деякі трейдери вже не закуповують ріпак, оскільки тримають потрібні запаси продукцій. Тим часом переробні заводи пропонують за сировину від 24 000 до 24 500 гривень за тонну з доставкою.

Збільшувати ціни на заводах у лютому відмовляються, оскільки ріпакова олія на європейському ринку коштує не дорожче 1 060 євро за тонну.

Експорт ріпака

В січні 2026 року надала іншим країнам 230 000 тонн ріпаку. З цього обсягу 130 000 тонн — це насіння, а 50 000 тонн — олія, що еквівалентно 100 000 тонн зерна. Станом на кінець січня в Україні в запасі зосереджено близько 600 000 тонн.

Раніше ми розповідали, як з настанням лютого змінилися ціни на соняшник в Україні. В останній місяць зими продукцією активно цікавляться переробники. Також писали, що ціни на сою постійно оновлюються. Закупівельні ціни від переробників коливаються в межах 19 700 гривень.