Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно в конце зимы — что подорожало на агрорынке

Цены на зерно в конце зимы — что подорожало на агрорынке

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 06:30
Цены на зерно в Украине — как продается ячмень в феврале
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Трейдеры в Украине все чаще заключают сделки по поставкам ячменя и кукурузы от фермеров, тогда как внимание к зерновым культурам уменьшается. Причина: сильные морозы и неустойчивая погода в феврале.

Об этом сообщает Agronews, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цены на ячмень

По состоянию на сейчас в портах за тонну ячменя предлагают от 10 800 до 11 000 гривен (более 200 долларов). При этом некоторые трейдеры готовы платить более 11 000 гривен за тонну, учитывая колебания курса доллара в Украине.

Тем временем стремительный рост цен на фуражную кукурузу оказывает дополнительную поддержку ценам на ячмень. Так, тонна кукурузы всего за неделю подорожала на 6 долларов и сейчас стоит 212 долларов (более 9 000 гривен).

Экспорт ячменя

По состоянию на 1 февраля 2026 года из Украины на экспорт было отправлено 1,3 миллиона тонн ячменя. За аналогичный период в 2024 году за границу было продано более 2 миллионов тонн. Соответственно, потенциал экспорта составляет от 1 до 1,2 миллиона тонн.

Ранее стало известно, что кукуруза в Украине стремительно прибавляет в цене. Основа причина подорожания - морозы, которые затрудняют логистику. Также писали, что тонна рапса в начале февраля стоит 25 000 гривен. Известно, по каким причинам растут цены на эту культуру.

цены в Украине цены ячмень
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации