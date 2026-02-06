Ціни на кукурудзу у лютому — чому фермери не поспішають продавати товар

Збір кукурудзи. Фото: УНІАН

На агроринку останніми днями додає у ціні кукурудза через морози, які ускладнюють логістику та фермерів. Останні хочуть дочекатися сприятливіших умов для торгівлі.

Про це повідомляє Ukragroconsult, передає Новини.LIVE.

Ціни на кукурудзу

За даними видання, ціни на експорт кукурудзи впродовж останнього тижня зросли від 2 до 3 доларів — до 211 доларів за тонну (10 200 — 10 250 гривень за тонну з доставкою до чорноморських портів).

Експорт кукурудзи

Як зазначається, у січні Україна експортувала 2,9 млн тонн кукурудзи. Найбільше продукції отримали такі країни, як:

Туреччина — 625 000 тонн;

Італія — 606 000 тонн;

Іспанія — 280 000 тонн;

Єгипет — 239 000 тонн;

Туніс — 229 000 тонн.

При цьому в Україні ще не зібрали майже 8% посівів кукурудзи, тож фермери чекають, коли підвищаться ціни внаслідок недобору врожаю.

