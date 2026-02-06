Відео
Кукурудза стрімко дорожчає у лютому — у чому причина

Кукурудза стрімко дорожчає у лютому — у чому причина

Дата публікації: 6 лютого 2026 07:33
Ціни на кукурудзу у лютому — чому фермери не поспішають продавати товар
Збір кукурудзи. Фото: УНІАН

На агроринку останніми днями додає у ціні кукурудза через морози, які ускладнюють логістику та фермерів. Останні хочуть дочекатися сприятливіших умов для торгівлі. 

Про це повідомляє Ukragroconsult, передає Новини.LIVE.

Ціни на кукурудзу

За даними видання, ціни на експорт кукурудзи впродовж останнього тижня зросли від 2 до 3 доларів — до 211 доларів за тонну (10 200 — 10 250 гривень за тонну з доставкою до чорноморських портів).

Експорт кукурудзи

Як зазначається, у січні Україна експортувала 2,9 млн тонн кукурудзи. Найбільше продукції отримали такі країни, як:

  • Туреччина — 625 000 тонн;
  • Італія — 606 000 тонн; 
  • Іспанія — 280 000 тонн; 
  • Єгипет — 239 000 тонн; 
  • Туніс — 229 000 тонн.

При цьому в Україні ще не зібрали майже 8% посівів кукурудзи, тож фермери чекають, коли підвищаться ціни внаслідок недобору врожаю. 

Раніше ми розповідали, що тонна ріпаку на початку лютого коштує 25 000 гривень. Відомо, з яких причин зростають ціни на цю культуру. Ще ми писали, що відбувається з цінами на соняшник в Україні. У лютому до активних закупівель насіння перейшли переробники. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
