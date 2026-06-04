Цены на зерно в Украине: как изменились стоимость пшеницы в начале июня 2026 года

Мужчина просеивает зерно, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине цены на пшеницу остаются стабильными в первые дни июня. Так, средняя стоимость тонны сейчас составляет 10 086 гривен. В конце мая цены на зерно находились на отметке в 10 066 гривен/тонна.

Подробнее об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Что сейчас происходит на рынке зерна

Сейчас цены на пшеницу получают поддержку от медленного поступления предложений зерновой и активного спроса многих потребителей, пишет АПК-Информ. При этом повышали цены чаще всего те покупатели, которые хотели побыстрее получить дополнительные объемы сырья.

"Однако понижательная ценовая динамика на экспортном рынке зерна оказывала давление", — говорится в сообщении.

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Цены на пшеницу в Украине

По состоянию на 4 июня тонна зерна стоит 10 086 гривен, существенных изменений со стоимостью на рынке не происходит. Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, зерно в Украине дешевеет, однако этот процесс происходит постепенно.

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Так, за последние 8 дней пшеница стала дешевле на 3 гривны: если 27 мая тонна торговалась по среднему показателю в 10 089 гривен, то уже 4 июня цена "похудела" до 10 086 гривен.

Каковы цены на кукурузу, рапс, рожь, овес

Тонна кукурузы 4 июня продается по средней цене 10 531 гривен. В этом сегменте тоже наблюдается некоторых ценовой спад в начале лета: 27 мая зерновая стоила 10 579 гривен. Средние цены на рожь остаются стабильными — 10 147 гривен за тонну, аналогичные показатели на рынке фиксировались и в мае.

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Тонна рапса в среднем стоит 23 918 гривен, тогда как за тонну овса нужно заплатить 10 138 гривен. А просо в Украине стоит в среднем 15 646 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что цены на фуражный ячмень изменились. Так, на внутреннем рынке тонна зерновой в конце мая стоила более 10 000 гривен. Тогда как цены на экспорт колебались от 210 до 220 долларов.

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Еще Новини.LIVE рассказывали, какая культура начала дешеветь с началом лета. Цены на рынке, кое-где, снизились на 100 —200 гривен. Известно, почему так произошло.