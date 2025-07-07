Цены на зерновые в 2025 году — какую культуру невыгодно выращивать

Цены на зерно — какая культура нанесет убытки в 2025 году
Прохладная погода летом 2025 года создала благоприятные условия для того, чтобы аграрии тратили больше денег. Так, например, в этом году стало дороже выращивать рапс.
Об этом пишет издание The Ukrainian Farmer.
Выращивать рапс в 2025 году — дорого
По словам фермера из Винницкой области Виталия Лановенко, себестоимость рапса в этом году аномально высокая. Головной боли фермерским хозяйствам также добавляют вредители, которые уничтожают урожаи.
Фермер уверен, что надеяться на хороший урожай теперь не стоит, хотя в предыдущие годы урожайность рапса достигала 5,4 тонны с одного гектара.
"Несмотря на соблюдение всех технологий, растения пострадали от резких температурных колебаний. Осень была сухая, а зимой были морозы, когда растения начали вегетировать, а потом пришли сильные заморозки", — рассказал Виталий Лановенко.
Почему рапс важен
Растение нужно для различных отраслей. Так, рапс — основной источник растительного масла, которое используется в пищевой промышленности. Также рапс важен для производства биотоплива и кормов для животных.
Напомним, что в Украине дорожает пшеница на экспорт. Известно, почему растут цены.
Также мы писали о ценах на хлеб и зерно. Эксперты объяснили, изменится ли стоимость важного для населения продукта.
Читайте Новини.LIVE!