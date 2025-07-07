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Главная Финансы Цены на зерно — какая культура нанесет убытки в 2025 году

Цены на зерно — какая культура нанесет убытки в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 06:30
Цены на зерновые в 2025 году — какую культуру невыгодно выращивать
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прохладная погода летом 2025 года создала благоприятные условия для того, чтобы аграрии тратили больше денег. Так, например, в этом году стало дороже выращивать рапс.

Об этом пишет издание The Ukrainian Farmer.

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Выращивать рапс в 2025 году — дорого

По словам фермера из Винницкой области Виталия Лановенко, себестоимость рапса в этом году аномально высокая. Головной боли фермерским хозяйствам также добавляют вредители, которые уничтожают урожаи.

Фермер уверен, что надеяться на хороший урожай теперь не стоит, хотя в предыдущие годы урожайность рапса достигала 5,4 тонны с одного гектара.

"Несмотря на соблюдение всех технологий, растения пострадали от резких температурных колебаний. Осень была сухая, а зимой были морозы, когда растения начали вегетировать, а потом пришли сильные заморозки", — рассказал Виталий Лановенко.

Почему рапс важен

Растение нужно для различных отраслей. Так, рапс — основной источник растительного масла, которое используется в пищевой промышленности. Также рапс важен для производства биотоплива и кормов для животных.

Напомним, что в Украине дорожает пшеница на экспорт. Известно, почему растут цены.

Также мы писали о ценах на хлеб и зерно. Эксперты объяснили, изменится ли стоимость важного для населения продукта.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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