Ціни на пшеницю — як і чому змінилася вартість експорту зерна

Врожай пшениці. Фото: УНІАН

На аграрному ринку в Україні зростають експортні ціни на пшеницю. Так, упродовж тижня вартість зросла від 50 гривень до 100 гривень за тонну.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

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Як зауважують аналітики, експортні ціни на пшеницю зростають попри прогнози щодо зменшення врожаю. Протягом тижня вартість пшениці з доставкою до портів Чорного моря зросла на 50-100 гривень за тонну:

продовольча пшениця подорожчала до 9,9 тис. гривень — 10,1 тис. гривень за тонну;

фуражна пшениця — до 9,4 тис. гривень –9,5 тис. гривень за тонну.

"Дані про нижчу, ніж очікувалося, врожайність пшениці на півдні стримують продажі, тому трейдери для закриття старих контрактів платили премію 100-200 гривень за тонну за швидку поставку", — йдеться у повідомленні.

Про що ще варто знати

Попри те, що Україна є світовим виробником зернових і олійних культур, врожай є залежним від погоди як під час сівби восени, так і у перші місяці весни. Як заявив в інтерв'ю агентству Reuters міністр аграрної політики України Віталій Коваль, тепла зима у 2025 році та затяжні весняні дощі сильно вплинули на посівну кампанію.

"Ми очікуємо зниження врожаю", — сказав Віталій Коваль.

Через повномасштабну війну з РФ обсяги виробництва також скорочуються: фермери не можуть саджати та збирати врожай. Очікується, що у 2025 році урожай зернових в Україні може скоротитися на 10% — до 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

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