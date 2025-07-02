Ціни на пшеницю — як і чому змінилася вартість експорту зерна

Ціни на зерно — чому дорожчає пшениця на експорт
На аграрному ринку в Україні зростають експортні ціни на пшеницю. Так, упродовж тижня вартість зросла від 50 гривень до 100 гривень за тонну.
Про це повідомляє Електронна зернова біржа України.
Чому зростають ціни на зерно
Як зауважують аналітики, експортні ціни на пшеницю зростають попри прогнози щодо зменшення врожаю. Протягом тижня вартість пшениці з доставкою до портів Чорного моря зросла на 50-100 гривень за тонну:
- продовольча пшениця подорожчала до 9,9 тис. гривень — 10,1 тис. гривень за тонну;
- фуражна пшениця — до 9,4 тис. гривень –9,5 тис. гривень за тонну.
"Дані про нижчу, ніж очікувалося, врожайність пшениці на півдні стримують продажі, тому трейдери для закриття старих контрактів платили премію 100-200 гривень за тонну за швидку поставку", — йдеться у повідомленні.
Про що ще варто знати
Попри те, що Україна є світовим виробником зернових і олійних культур, врожай є залежним від погоди як під час сівби восени, так і у перші місяці весни. Як заявив в інтерв'ю агентству Reuters міністр аграрної політики України Віталій Коваль, тепла зима у 2025 році та затяжні весняні дощі сильно вплинули на посівну кампанію.
"Ми очікуємо зниження врожаю", — сказав Віталій Коваль.
Через повномасштабну війну з РФ обсяги виробництва також скорочуються: фермери не можуть саджати та збирати врожай. Очікується, що у 2025 році урожай зернових в Україні може скоротитися на 10% — до 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.
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