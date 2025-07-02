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Ціни на зерно — чому дорожчає пшениця на експорт

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 06:30
Ціни на пшеницю — як і чому змінилася вартість експорту зерна
Врожай пшениці. Фото: УНІАН

На аграрному ринку в Україні зростають експортні ціни на пшеницю. Так, упродовж тижня вартість зросла від 50 гривень до 100 гривень за тонну. 

Про це повідомляє Електронна зернова біржа України

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Чому зростають ціни на зерно 

Як зауважують аналітики, експортні ціни на пшеницю зростають попри прогнози щодо зменшення врожаю.  Протягом тижня вартість пшениці з доставкою до портів Чорного моря зросла на 50-100 гривень за тонну:

  • продовольча пшениця подорожчала до 9,9 тис. гривень — 10,1 тис. гривень за тонну;
  • фуражна пшениця  — до 9,4 тис. гривень –9,5 тис. гривень за тонну. 

"Дані про нижчу, ніж очікувалося, врожайність пшениці на півдні стримують продажі, тому трейдери для закриття старих контрактів платили премію 100-200 гривень за тонну за швидку поставку", — йдеться у повідомленні. 

Про що ще варто знати 

Попри те, що Україна є світовим виробником зернових і олійних культур, врожай є залежним від погоди як під час сівби восени, так і у перші місяці весни. Як заявив в інтерв'ю агентству Reuters міністр аграрної політики України Віталій Коваль, тепла зима у 2025 році та затяжні весняні дощі сильно вплинули на посівну кампанію.

"Ми очікуємо зниження врожаю", — сказав Віталій Коваль. 

Через повномасштабну війну з РФ обсяги виробництва також скорочуються: фермери не можуть саджати та збирати врожай. Очікується, що у 2025 році урожай зернових в Україні може скоротитися на 10% —  до 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

Раніше стало відомо, чи з'явиться в Україні мито на експорт сої та ріпаку та чому зміни є невигідними аграрному ринку. Дізнавайтесь також, чому дорожчає ячмінь в Україні

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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