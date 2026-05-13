Цены на пшеницу, кукурузу, ячмень, рапс и рожь в мае: какие культуры являются самыми дорогими сейчас

На украинском рынке кукурузы возобновились активные закупки зерновой. Это связано с тем, что представители из стран Европейского Союза ищут сделки со стабильными объемами. Тем временем на мировом рынке запасы ограничены, а ведущие производители уменьшают посевные площади.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Всеукраинского аграрного совета (ВАР).

Почему кукуруза дорожает

Как отмечается, Украина остается стратегическим источником поставок для Европы.

"Основной драйвер на рынке — это спрос на украинскую кукурузу со стороны ЕС, в частности Греции, Италии, Испании и Нидерландов. Это дало возможность рынку подрасти и достичь ценовых уровней 225-226 долларов за тонну, которые сейчас можно считать рыночным балансом", — говорится в публикации.

Ожидается, что посевные площади в Украине в этом году несколько расширятся — на 300 — 500 гектаров. Однако все будет зависеть от погоды. В то же время на рынке нового урожая уже появились индикативы на уровне от 218 до 220 долларов за тонну (с доставкой в порт), тогда как отдельные форвардные контракты заключались по 223—224 долларов за тонну.

"По оценкам, средняя цена в новом сезоне может достичь 240—245 долларов за тонну, хотя такой уровень, вероятно, будет реализован ближе ко второй половине маркетингового года", — отмечается в материале.

Сколько стоит в Украине пшеница, ячмень, рапс, рожь

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, тонна пшеницы по состоянию на 13 мая продается по средней цене в 9 958 гривен за тонну. Примечательно, что 5 мая тонна зерна стоила 9 924 гривен за тонну. За неделю тонна пшеницы подорожала на 34 гривны.

Прибавляет в цене на агрорынке и ячмень. Так, средняя цена за тонну сейчас — 9 037 гривен, тогда как неделей ранее культура торговалась по цене в 8 827 гривен.

Ацены на рапс остаются стабильными. Так, тонна стоит 23 727 гривен. Тогда как средние цены на рожь держатся на уровне 10 147 гривен за тонну.

Тонна сої на початку травня подорожала до 21 000 гривен. Зато в портах соя стоит дешевле.

