Головна Фінанси Нові ціни на фуражну кукурудзу: як оновилися у травні

Дата публікації: 11 травня 2026 06:30
Ціни на фуражну кукурудзу в Україні: як подорожчала тонна
Качани кукурудзи, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На агроринку в Україні продовжує додавати у ціні фуражна кукурудза. На подорожчання впливає, серед іншого, оновлення цін на експортному агроринку. Через це ціни попиту зернову за тиждень зросли на 200 гривень за тонну. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформ агентство АПК-Інформ

Чому фуражна кукурудза дорожчає 

Ринок перебуває під впливом кількох факторів, які впливають на цінові зміни. Втім визначальними є такі: 

  • активний попит як внутрішніх споживачів, так і трейдерів;
  • брак пропозицій зернової від аграріїв;
  • підвищувальна цінова динаміка на експортному ринку.

Зважаючи на це ціни попиту на фуражну кукурудзу зросли ще на 100 — 200 гривень за тонну. 

Ціни на фуражну кукурудзу

Станом на 11 травня тонна фуржаної кукурудзи коштує у середньому 9 281 гривню, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Для внутрішніх споживачів подорожчання є не дуже стрімким. Наприклад, з 3 по 7 травня зернова подорожчала з 9 256 до 9 331 гривень за тонну. 

Від 8 травня на ринку фіксують незначний спад цін. Власне, цінник на тонну фуражної кукурудзи відтоді тримається на рівні у 9 281 гривень. 

Як повідомляли Новини.LIVE, змінюються ціни не тільки на фуражну кукурудзу, а й на ячмінь. Так, тонна культури на експорт наразі коштує понад 10 000 гривень. При цьому трейдери не дуже активно цікавляться зерновою. 

Також Новини.LIVE розповідали про ціни на пшеницю. Так, новий врожай вже оцінюється у 227 доларів за тонну, якщо говорити про експорт. Відомо, чому змінилися ціни. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
