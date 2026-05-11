Ціни на фуражну кукурудзу в Україні: як подорожчала тонна

На агроринку в Україні продовжує додавати у ціні фуражна кукурудза. На подорожчання впливає, серед іншого, оновлення цін на експортному агроринку. Через це ціни попиту зернову за тиждень зросли на 200 гривень за тонну.

Чому фуражна кукурудза дорожчає

Ринок перебуває під впливом кількох факторів, які впливають на цінові зміни. Втім визначальними є такі:

активний попит як внутрішніх споживачів, так і трейдерів;

брак пропозицій зернової від аграріїв;

підвищувальна цінова динаміка на експортному ринку.

Зважаючи на це ціни попиту на фуражну кукурудзу зросли ще на 100 — 200 гривень за тонну.

Ціни на фуражну кукурудзу

Станом на 11 травня тонна фуржаної кукурудзи коштує у середньому 9 281 гривню, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Для внутрішніх споживачів подорожчання є не дуже стрімким. Наприклад, з 3 по 7 травня зернова подорожчала з 9 256 до 9 331 гривень за тонну.

Від 8 травня на ринку фіксують незначний спад цін. Власне, цінник на тонну фуражної кукурудзи відтоді тримається на рівні у 9 281 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, змінюються ціни не тільки на фуражну кукурудзу, а й на ячмінь. Так, тонна культури на експорт наразі коштує понад 10 000 гривень. При цьому трейдери не дуже активно цікавляться зерновою.

Також Новини.LIVE розповідали про ціни на пшеницю. Так, новий врожай вже оцінюється у 227 доларів за тонну, якщо говорити про експорт. Відомо, чому змінилися ціни.