Ціни на кукурудзу — як і чому змінилася вартість культури

Кукурудза в полі. Фото: УНІАН

Суттєве зниження цін на фуражну кукурудзу фіксують на українському ринку зерна. Так, знижувальна цінова динаміка зберігалася практично увесь останній тиждень березня.

Редакція Новини.LIVE розповідає, з яких причин знижувалися ціни та що відбуватиметься далі.

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Агроринок в Україні — що відбувається з цінами на фуражну кукурудзу

Як розповіли аналітики журналістам видання АПК-Інформ, внутрішній ринок негативно відреагував на здешевшання кукурудзи в українських портах та на експортному напрямку. Зважаючи на це, аграрії вирішили знизити темп продажів культури, натомість знижувати ціни на свій товар вони теж не хотіли

Натомість за максимальною ціною кукурудзу скуповували компанії. Однак робили це вимушено, оскільки їм терміново потрібно було поповнити сировинну базу. Тож за багатотоннажні обсяги вони пропонували премії.

Скільки коштує кукурудза 2 квітня

В останні дні березня 2025 року ціни на фуражну кукурудзу знижувалися. Так, середня вартість кормової культури, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, в період з 25 березня по 2 квітня, знизилася на 133 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: як змінилися ціни на фуражну кукурудзу

Максимальна ціна у 9 316 грн фіксувалася 25 та 26 березня, після чого цінова динаміка знижувалася. Станом на 2 квітня за тонну кукурудзи пропонують 9 183 грн.

Що ще варто знати

Безмитна торгівля між Україною та Європейським Союзом діє до 5 червня 2025 року, і наразі невідомо, чи погодиться ЄС продовжити договір. Якщо угоду скасують — це загрожує нашій країні серйозними економічними наслідками.

Наприклад, скасування торговельного безвізу вплине на бізнес-процеси і сформує кризові умови. Може зупинитися, зокрема, робота підприємств, населення відчує проблеми з продовольством. Підприємства будуть змушені вдатися до скорочення персоналу і втратять суттєву частину валютних надходжень.

Раніше стало відомо, що ЄС планує обмежити квоти на імпорт агропродукції з України влітку 2025 року, одразу після закінчення чинної торговельної угоди. В Брюсселі вже працюють над новими умовами.

Також ми розповідали про експорт зернових культур цього року. Так, за даними Мінагро, у березні аграрії відвантажили понад 3 млн продукції.