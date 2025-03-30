Експорт українського зерна — які показники у 2025 році

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З початком 2025 року Україна зменшила експорт зернових і зернобобових культур, якщо порівнювати з 2024 роком. Так, у березні було відвантажено понад 3 млн продукції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зазначається, що станом на 28 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, період з липня по червень), країна відправила 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,206 млн тонн відвантажили у березні.

Тоді як минулого року, у цей же період, загальний показник відвантажень був на рівні 34,199 млн тонн, а в березні він склав 4,529 млн тонн.

При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано:

пшениці — 12,997 млн тонн (у березні – 994 тис. тонн);

ячменю — 2,206 млн тонн (62 тис. тонн);

жита — 10,8 тис. тонн;

кукурудзи — 16,72 млн тонн (2,14 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 28 березня оцінюється в 53,1 тис. тонн (у березні — 4,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного — 49,2 тис. тонн (4,4 тис. тонн).

Що ще варто знати

Під час посівної кампанії у 2025 році аграрії збільшать посіви агрокультур, цінова позиція яких торік була кращою. Наприклад, яру пшеницю, горох та ячмінь.

"Далі буде виходити кукурудза, соняшник, цукровий буряк. Тож радикальних змін не відбудеться. Напевно, ми побачимо в цьому сезоні зменшення сої", — розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо, на експорті зернових культур Україна з липня по січень 2024/2025 маркетингового року заробила 11 млрд дол. Відомо, які агрокультури найчастіше постачалися за кордон.

Ще ми писали, якою агрокультурою вигідно торгувати наприкінці березня. Це не пшениця чи ячмінь.