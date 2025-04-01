Квоти на імпорт агропродукції з України — які правила хочуть змінити в Євросоюзі

Квоти на імпорт повертаються — як Україна торгуватиме з ЄС
Європейський Союз вирішив обмежити квоти на імпорт агарної продукції з України. Нові умови запровадять влітку 2025 року.
Про це пише німецьке видання Bild.
Що відомо
Як пояснив журналістам комісар із сільського господарства ЄС Крістоф Хансен, торгова угода між українським урядом та Брюсселем, за якою товари з України не потрапляли під мита під час ввезення на європейський ринок, завершиться 5 червня. Зараз в Євросоюзі намагаються "підготувати нову угоду" для торгівлі з Україною.
"Маємо усе швидко обговорити. Європейський Союз готовий до переговорів, і це має відбутися впродовж найближчих тижнів", — сказав він.
Хансен зауважив, що країни ЄС не хочуть продовжувати чинну угоду, оскільки нинішні умови торгівлі з Україною спровокували серйозні проблеми, особливо в деяких європейських країнах. Торік уряд ЄС частково обмежив безмитне ввезення деяких видів агропродукції з України. Тепер організація та українська влада ЄС мають укласти нову угоду щодо подальших умов торгівлі.
Зазначимо, що тарифні послаблення для української агропродукції Євросоюз запровадив у 2022, одразу після повномасштабного вторгнення армії РФ до України. Таким чином європейці хотіли підтримати агропромисловість країни, однак це рішення не сподобалося деяким європейським фермерам. Вони скаржилися на нечесну конкуренцію і влаштовували масштабні акції протесту.
Раніше ми розповідали про посівну кампанію в Україні у 2025 році. Відомо, яким культурам аграрії приділятимуть більшу увагу і чому.
Також ми писали про експорт зернових культур цього року. Так, за даними Мінагро, у березні аграрії відвантажили понад 3 млн продукції.
Читайте Новини.LIVE!