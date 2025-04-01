Квоти на імпорт агропродукції з України — які правила хочуть змінити в Євросоюзі

Трактори в полі. Фото: УНІАН

Європейський Союз вирішив обмежити квоти на імпорт агарної продукції з України. Нові умови запровадять влітку 2025 року.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Що відомо

Як пояснив журналістам комісар із сільського господарства ЄС Крістоф Хансен, торгова угода між українським урядом та Брюсселем, за якою товари з України не потрапляли під мита під час ввезення на європейський ринок, завершиться 5 червня. Зараз в Євросоюзі намагаються "підготувати нову угоду" для торгівлі з Україною.

"Маємо усе швидко обговорити. Європейський Союз готовий до переговорів, і це має відбутися впродовж найближчих тижнів", — сказав він.

Хансен зауважив, що країни ЄС не хочуть продовжувати чинну угоду, оскільки нинішні умови торгівлі з Україною спровокували серйозні проблеми, особливо в деяких європейських країнах. Торік уряд ЄС частково обмежив безмитне ввезення деяких видів агропродукції з України. Тепер організація та українська влада ЄС мають укласти нову угоду щодо подальших умов торгівлі.

Зазначимо, що тарифні послаблення для української агропродукції Євросоюз запровадив у 2022, одразу після повномасштабного вторгнення армії РФ до України. Таким чином європейці хотіли підтримати агропромисловість країни, однак це рішення не сподобалося деяким європейським фермерам. Вони скаржилися на нечесну конкуренцію і влаштовували масштабні акції протесту.

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