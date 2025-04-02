Цены на кукурузу — как и почему изменилась стоимость культуры

Кукуруза в поле. Фото: УНИАН

Существенное снижение цен на фуражную кукурузу фиксируют на украинском рынке зерна. Так, понижательная ценовая динамика сохранялась практически всю последнюю неделю марта.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, по каким причинам снижались цены и что будет происходить дальше.

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Как рассказали аналитики журналистам издания АПК-Информ, внутренний рынок негативно отреагировал на удешевление кукурузы в украинских портах и на экспортном направлении. Несмотря на это, аграрии решили снизить темп продаж культуры, зато снижать цены на свой товар они тоже не хотели

Зато по максимальной цене кукурузу покупали компании. Однако делали это вынужденно, поскольку им срочно нужно было пополнить сырьевую базу. Поэтому за многотоннажные объемы они предлагали премии.

Сколько стоит кукуруза 2 апреля

В последние дни марта 2025 года цены на фуражную кукурузу снижались. Так, средняя стоимость кормовой культуры, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, в период с 25 марта по 2 апреля, снизилась на 133 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: как изменились цены на фуражную кукурузу

Максимальная цена в 9 316 грн фиксировалась 25 и 26 марта, после чего ценовая динамика снижалась. По состоянию на 2 апреля за тонну кукурузы предлагают 9 183 грн.

Что еще стоит знать

Беспошлинная торговля между Украиной и Европейским Союзом действует до 5 июня 2025 года, и пока неизвестно, согласится ли ЕС продлить договор. Если соглашение отменят - это грозит нашей стране серьезными экономическими последствиями.

Например, отмена торгового безвиза повлияет на бизнес-процессы и сформирует кризисные условия. Может остановиться, в частности, работа предприятий, население почувствует проблемы с продовольствием. Предприятия будут вынуждены прибегнуть к сокращению персонала и потеряют существенную часть валютных поступлений.

Ранее стало известно, что ЕС планирует ограничить квоты на импорт агропродукции из Украины летом 2025 года, сразу после окончания действующего торгового соглашения. В Брюсселе уже работают над новыми условиями.

Также мы рассказывали об экспорте зерновых культур в этом году. Так, по данным Минагро, в марте аграрии отгрузили более 3 млн продукции.