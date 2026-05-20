Цены на зерно: почему стоимость пшеницы стремительно меняется сейчас

Цены на зерно: почему стоимость пшеницы стремительно меняется сейчас

Дата публикации 20 мая 2026 06:30
Цены на зерно в Украине: на сколько подорожала пшеница
Машина, мужчина, зерно в ангаре, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском рынке пшеницы меняются тендеции. Фиксируется, в частности, переход от удешевления к подорожанию зерна. Это происходит в пределах ранее сформированного диапазона цен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Почему в Украине дорожает пшеница

Причин для этого несколько. Среди них:

  • высокий спрос внутренних потребителей;
  • недостаточно активное поступление предложений зерновой;
  • соответствующая динамика на экспортном рынке.

"Предложения пшеницы мукомольных кондиций поступали по максимальным ценам и небольшими объемами", — говорится в сообщении.

Цены на пшеницу в Украине

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, средние цены на пшеницу 2 класса 20 мая находятся в диапазоне 10 218 гривен за тонну. Пшеница 3 класса стоит немного дешевле — 10 124 гривны за тонну. Зато средняя цена на фуражную пшеницу колеблется в пределах 9997 гривен.

Сколько стоят в Украине кукуруза, ячмень и рапс

Кукуруза на агрорынке продается по средней цене в 10 476 гривен за тонну. Ячмень по состоянию на 20 мая стоит 8969 гривен за тонну. Примечательно, что за неделю эта культура подешевела на 62 гривны. Что касается средних цен на рапс, то они сейчас находятся на уровне 23 727 гривен за тонну и не меняются с 12 мая.

Как сообщали Новости.LIVE, фуражная кукуруза в Украине подорожала до более чем 11 000 гривен. При этом фермеры с Юга продают свою продукцию еще дороже. Известно, что влияет на цены.

Также Новини.LIVE писали, каковы цены на фуражный ячмень. Зерновая дорожает из-за попыток компаний сформировать сырьевую базу. В то же время максимальные цены устанавливают лишь отдельные предприятии.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
