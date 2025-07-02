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Цены на зерно — почему дорожает пшеница на экспорт

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 06:30
Цены на пшеницу — как и почему изменилась стоимость экспорта зерна
Урожай пшеницы. Фото: УНИАН

На аграрном рынке в Украине растут экспортные цены на пшеницу. Так, в течение недели стоимость выросла от 50 гривен до 100 гривен за тонну.

Об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

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Почему растут цены на зерно

Как отмечают аналитики, экспортные цены на пшеницу растут несмотря на прогнозы по уменьшению урожая. В течение недели стоимость пшеницы с доставкой в порты Черного моря выросла на 50-100 гривен за тонну:

  • продовольственная пшеница подорожала до 9,9 тыс. гривен — 10,1 тыс. гривен за тонну;
  • фуражная пшеница — до 9,4 тыс. гривен — 9,5 тыс. гривен за тонну.

"Данные о более низкой, чем ожидалось, урожайность пшеницы на юге сдерживают продажи, поэтому трейдеры для закрытия старых контрактов платили премию 100-200 гривен за тонну за быструю поставку", — говорится в сообщении.

О чем еще стоит знать

Несмотря на то, что Украина является мировым производителем зерновых и масличных культур, урожай зависит от погоды как во время сева осенью, так и в первые месяцы весны. Как заявил в интервью агентству Reuters министр аграрной политики Украины Виталий Коваль, теплая зима в 2025 году и затяжные весенние дожди сильно повлияли на посевную кампанию.

"Мы ожидаем снижения урожая", — сказал Виталий Коваль.

Из-за полномасштабной войны с РФ объемы производства также сокращаются: фермеры не могут сажать и собирать урожай. Ожидается, что в 2025 году урожай зерновых в Украине может сократиться на 10% — до 51 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2024 году.

Ранее стало известно, появится ли в Украине пошлина на экспорт сои и рапса и почему изменения являются невыгодными аграрному рынку. Узнавайте также, почему дорожает ячмень в Украине.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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