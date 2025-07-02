Цены на пшеницу — как и почему изменилась стоимость экспорта зерна

Цены на зерно — почему дорожает пшеница на экспорт
На аграрном рынке в Украине растут экспортные цены на пшеницу. Так, в течение недели стоимость выросла от 50 гривен до 100 гривен за тонну.
Об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.
Почему растут цены на зерно
Как отмечают аналитики, экспортные цены на пшеницу растут несмотря на прогнозы по уменьшению урожая. В течение недели стоимость пшеницы с доставкой в порты Черного моря выросла на 50-100 гривен за тонну:
- продовольственная пшеница подорожала до 9,9 тыс. гривен — 10,1 тыс. гривен за тонну;
- фуражная пшеница — до 9,4 тыс. гривен — 9,5 тыс. гривен за тонну.
"Данные о более низкой, чем ожидалось, урожайность пшеницы на юге сдерживают продажи, поэтому трейдеры для закрытия старых контрактов платили премию 100-200 гривен за тонну за быструю поставку", — говорится в сообщении.
О чем еще стоит знать
Несмотря на то, что Украина является мировым производителем зерновых и масличных культур, урожай зависит от погоды как во время сева осенью, так и в первые месяцы весны. Как заявил в интервью агентству Reuters министр аграрной политики Украины Виталий Коваль, теплая зима в 2025 году и затяжные весенние дожди сильно повлияли на посевную кампанию.
"Мы ожидаем снижения урожая", — сказал Виталий Коваль.
Из-за полномасштабной войны с РФ объемы производства также сокращаются: фермеры не могут сажать и собирать урожай. Ожидается, что в 2025 году урожай зерновых в Украине может сократиться на 10% — до 51 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2024 году.
Ранее стало известно, появится ли в Украине пошлина на экспорт сои и рапса и почему изменения являются невыгодными аграрному рынку. Узнавайте также, почему дорожает ячмень в Украине.
Читайте Новини.LIVE!