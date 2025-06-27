Кукуруза в июне 2025 года — как изменились цены на рынке

Цены на зерно — почему дешевеют пшеница и кукуруза
Трейдеры в Украине постепенно переориентируются на появление ранних зерновых на рынке, поэтому торгово-закупочная активность постепенно снижается. Это касается, например, сделок по продажам кукурузы.
Об этом говорится в сообщении Украинской универсальной биржи.
Подробнее о ценах на кукурузу в конце июня
Как говорят аналитики, сектор кукурузы, как и весь рынок зерновых, сейчас переходит на более спокойный режим торговли. В Украине постепенно начинается жатва, поэтому в продаже вскоре появятся ранние зерновые. В то же время ограниченное предложение старого урожая и заинтересованность отдельных покупателей поддерживали цены на стабильном уровне.
"Тенденция к снижению цен с приближением жатвы сохраняется и по пшенице", — отмечают специалисты.
Сколько стоит тонна кукурузы
По данным на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на пятницу, 27 июня 2025 года средняя цена на кукурузу составляет 9 585 грн за тонну.
Примечательно, что еще 19 июня тонна культуры торговалась по цене в 9 668 грн. То есть, за 8 дней кукуруза подешевела на 83 грн.
О чем еще стоит знать
Сниженная торговая активность на зерновом рынке продлится в июне из-за подготовки к поставкам продукции нового урожая. Так, по словам директора департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Андрея Бута, стоимость кукурузы еще может вырасти в июле, если будут возникать погодные аномалии.
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